HBO Max revela primeras imágenes del nuevo ‘Harry Potter’ y confirma inminente tráiler

La emoción por el primer adelanto oficial del nuevo ‘Harry Potter’ se encuentra a flor de piel, luego de que HBO Max hiciera oficial la cuenta regresiva para el estreno de la serie que produce de la mano de J. K. Rowling y que es protagonizada por Dominic McLaughlin como el niño mago.

“Mañana”, escribió la cuenta oficial de ‘Harry Potter’ en redes sociales para confirmar que el primer avance será revelado en dichas plataformas. En la imagen se observa a ‘Harry’ de espaldas, con el uniforme del equipo de quidditch, deporte que practica representando a su casa Gryffindor.

El elenco estelar se completa con la participación de los jóvenes Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes darán vida a ‘Hermione’ y ‘Ron’, respectivamente.