HBO Max revela primeras imágenes del nuevo ‘Harry Potter’ y confirma inminente tráiler
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La serie basada en los libros de J. K. Rowling presenta a su nuevo elenco infantil y podría redefinir la saga con una ambiciosa producción
La emoción por el primer adelanto oficial del nuevo ‘Harry Potter’ se encuentra a flor de piel, luego de que HBO Max hiciera oficial la cuenta regresiva para el estreno de la serie que produce de la mano de J. K. Rowling y que es protagonizada por Dominic McLaughlin como el niño mago.
“Mañana”, escribió la cuenta oficial de ‘Harry Potter’ en redes sociales para confirmar que el primer avance será revelado en dichas plataformas. En la imagen se observa a ‘Harry’ de espaldas, con el uniforme del equipo de quidditch, deporte que practica representando a su casa Gryffindor.
El elenco estelar se completa con la participación de los jóvenes Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes darán vida a ‘Hermione’ y ‘Ron’, respectivamente.
¿CUÁNDO ESTRENA LA SERIE DE ‘HARRY POTTER’?
En julio de 2025, los productores mostraron la primera imagen oficial de Dominic caracterizado como ‘Potter’, y desde entonces han liberado más detalles de la filmación, incluida una posible fecha de lanzamiento que se especulaba para la segunda mitad de 2027; sin embargo, este miércoles, con el primer tráiler, se dará a conocer la nueva fecha de estreno.
La filmación abarcó la primera y segunda temporada, adaptadas de los libros ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ y ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’, ya que, según los productores, buscan aprovechar la imagen infantil de los protagonistas.
Se rumorea que la nueva serie de televisión cuesta 20 millones de dólares por episodio, lo que la convertiría en una de las producciones de la empresa más costosas.