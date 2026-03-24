HBO Max revela primeras imágenes del nuevo ‘Harry Potter’ y confirma inminente tráiler

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/ 24 marzo 2026
    HBO Max revela primeras imágenes del nuevo ‘Harry Potter’ y confirma inminente tráiler
    Protagonista. Dominic McLaughlin dará vida al nuevo Harry Potter en la serie que prepara HBO Max junto a J. K. Rowling.

La serie basada en los libros de J. K. Rowling presenta a su nuevo elenco infantil y podría redefinir la saga con una ambiciosa producción

La emoción por el primer adelanto oficial del nuevo ‘Harry Potter’ se encuentra a flor de piel, luego de que HBO Max hiciera oficial la cuenta regresiva para el estreno de la serie que produce de la mano de J. K. Rowling y que es protagonizada por Dominic McLaughlin como el niño mago.

“Mañana”, escribió la cuenta oficial de ‘Harry Potter’ en redes sociales para confirmar que el primer avance será revelado en dichas plataformas. En la imagen se observa a ‘Harry’ de espaldas, con el uniforme del equipo de quidditch, deporte que practica representando a su casa Gryffindor.

El elenco estelar se completa con la participación de los jóvenes Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes darán vida a ‘Hermione’ y ‘Ron’, respectivamente.

¿CUÁNDO ESTRENA LA SERIE DE ‘HARRY POTTER’?

En julio de 2025, los productores mostraron la primera imagen oficial de Dominic caracterizado como ‘Potter’, y desde entonces han liberado más detalles de la filmación, incluida una posible fecha de lanzamiento que se especulaba para la segunda mitad de 2027; sin embargo, este miércoles, con el primer tráiler, se dará a conocer la nueva fecha de estreno.

La filmación abarcó la primera y segunda temporada, adaptadas de los libros ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ y ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’, ya que, según los productores, buscan aprovechar la imagen infantil de los protagonistas.

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Se rumorea que la nueva serie de televisión cuesta 20 millones de dólares por episodio, lo que la convertiría en una de las producciones de la empresa más costosas.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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