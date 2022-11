“Ver que un montón de mexicanos trabajamos ahí, no saben qué alegría me da”: Vivir Quintana le ha sumado otra medalla de oro a México en la industria del entretenimiento, al lograr formar parte del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever. Un álbum producido por Ludwig Göransson, quien ha sido ganador de los premios Grammy y Oscar, y que le permitió ver su nombre en un mismo proyecto donde también está Rihanna.

La mexicana, que es autora de Canción sin miedo un tema que se ha convertido en un himno del feminismo en tierra Azteca, habló para Infobae sobre todos los detalles, secretos y grandes aventuras que vivió en el proceso de creación de Árboles Bajo el Mar, una colaboración con la rapera de origen zapoteca Mare Advertencia Lirika.

“En marzo me convocaron para estar en un proyecto ‘muy bonito e importante’, pero no te dicen más; fui al estudio y solo fue un ‘Es un proyecto para Marvel’. Ahí conocí a Ludwig y fue muy buena persona, lo cual ayudó al proceso creativo que de verdad estuvo muy loco. Me empezó a hacer preguntas como ‘¿Cuándo era chiquita qué te gustaba comer?, ¿A qué se dedican tus papás?, ¿De dónde eres?’, entonces introspectivos mucho, pero después llegó Mare Advertencia Lirika y ahí inició el reto”.

Aunque existen casos donde la letra de una canción es hecha incluso en una servilleta de papel, en otros los procesos creativos pueden demorar y tener intervenciones de grandes dimensiones, pero este no fue el caso.

“No dijo que pasáramos al estudio y dijo ‘Les voy a contar que es una película donde le queremos dar mucho peso a las mujeres, sobre todo a las madres, porque son muy importantes, pero luego van a saber por qué. Entonces tiene una hora para escribir una canción’. ¡Una hora y a ciegas! Solo nos puso la música que es de fondo y de ahí pueden partir”, agregó.