Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

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    Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
    Fiesta. Shakira encabezó el cierre de la ceremonia inaugural con la interpretación del nuevo himno oficial del Mundial de la FIFA, acompañada por una vistosa producción de baile y pirotecnia. FOTO: INTERNET/ OMAR SAUCEDO

La emoción y el orgullo mexicano fueron los principales ingredientes de una ceremonia que se sintió apresurada, pero festiva

El momento más esperado llegó y una gran Copa de la FIFA fue develada al centro de la cancha del Estadio Ciudad de México, donde miles de asistentes dieron vida al espectáculo con aplausos, porras y clásicas demostraciones de pasión por el fútbol.

Lila Downs dio la bienvenida a la fiesta internacional con una puesta en escena inspirada en la cultura prehispánica mexicana. Bailarines pintados de dorado tomaron el escenario principal mientras la voz de la cantante oaxaqueña acompañó el inicio de una presentación marcada por elementos de identidad nacional.

Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando se alzó el trofeo de la Copa del Mundo en medio del escenario. A su alrededor, tres personas con los colores de la bandera de México realizaron una coreografía que dio paso a una secuencia con referencias a las culturas náhuatl, mixteca y zapoteca.

COMENZÓ LA FIESTA

Tras el discurso de la oaxaqueña, que dio la bienvenida al evento, Maná interpretó ‘Oye Mi Amor’ junto a la gran Copa de la FIFA que formó parte de la producción, y al unísono la audiencia se convirtió en el coro masivo de Fher mientras cantaba.

Después apareció Danny Ocean con ‘Partidazo’, tema que reforzó el tono festivo de la ceremonia y dio continuidad a una producción enfocada en conectar con el público joven y latinoamericano, acompañado por el grupo de baile de Amalia Hernández, que utilizó vestuario inspirado en la indumentaria tradicional de Guadalajara.

De pronto, los aplausos anunciaron la llegada de Los Ángeles Azules, quienes dieron la bienvenida a Belinda. Mientras ellos, vestidos con trajes y atuendos color bronce, pusieron al público a bailar con la canción ‘Por Ella’, la actriz destacó entre los bailarines con una blusa rosa y pantalones morados, animando a la audiencia con un “¡Viva México!”, aunque eso no evitó que se notara el playback.

Justo entonces apareció un letrero flotante de la FIFA por encima del escenario, una de las imágenes más llamativas del espectáculo.

Dos figuras de Labubu llamaron la atención de la cámara al entrar al escenario para presentar a J Balvin, quien llegó con su flow latino al interpretar ‘Qué Calor’ y otros de sus éxitos recientes. Al final, su actuación cerró con ‘I Like It’, tema que interpretó junto a Cardi B.

LA REINA LATINA

”Eo, eo, eo, e” comenzó a sonar y la cámara enfocó a Shakira, quien, rodeada de bailarinas, comenzó a interpretar ‘Dai Dai’ al centro de la cancha. Posteriormente salió a escena Burna Boy para acompañar a la colombiana con el nuevo himno del Mundial de la FIFA.

Envuelta en un sencillo traje verde limón, Shakira ejecutó la coreografía de su nuevo éxito mundialista rodeada de bailarinas que hicieron lucir más festivo y colorido el escenario, mientras al centro de la cancha brillaba la copa.

Tras concluir la canción oficial, la pirotecnia pintó con los colores de la bandera mexicana el Estadio Ciudad de México, dando un cierre aún más vistoso a la enorme fiesta de música y color.

Sin embargo, el espectáculo inaugural también generó división entre los aficionados.

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En redes sociales, varios usuarios criticaron la falta de espectacularidad de la ceremonia y el retraso respecto a la hora pactada para su inicio, pese a la presencia de artistas internacionales y a los elementos culturales mexicanos incluidos en la presentación. (Con información de Alejandro Morteo)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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