¡Presumen su amor! Estrena Katy Perry su documental en Tribeca junto a Justin Trudeau

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    ¡Presumen su amor! Estrena Katy Perry su documental en Tribeca junto a Justin Trudeau
    Romance. La presentación del documental sobre la gira de Perry también sirvió como escaparate para una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional. FOTO: AP/ ARCHIVO

La pareja hizo su primera aparición oficial en un evento luego de meses de tener un romance que fue confirmado por ellos mismos en octubre pasado en el cumpleaños de la estrella pop

Lejos de los memes, los chismes, las polémicas y los tropiezos musicales, este miércoles por la noche Katy Perry estrenó su documental musical ‘Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris’ en el OKX Theater del BMCC Tribeca Performing Arts Center, durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, acompañada de su actual novio, Justin Trudeau.

Aunque el centro de atención de la noche fue la intérprete de “Roar”, la pareja no pudo evitar acaparar las miradas debido a que ambos posaron juntos y muy cariñosos sobre la alfombra roja, lo que elevó el interés de la prensa y de las redes sociales.

Esto sucede a pocos días de que Perry se una a LISA, Anitta y otros artistas para participar en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Los Ángeles.

EL PROYECTO

El documental musical reúne las presentaciones que Perry ofreció en París como parte de su gira de 2025, la cual arrancó en México.

“¡¡¡Quería llevar este espectáculo a mis fans en todas las ciudades del mundo y ahora puedo compartir esta increíble experiencia cinematográfica que te hace sentir como si estuvieras allí, en primera fila!!!”, escribió la cantautora a sus seguidores.

Hasta el momento no existe una fecha confirmada para su exhibición en Saltillo; sin embargo, se contempla que la ciudad forme parte de las sedes mexicanas donde se proyecte el concierto.

AMOR Y CINE

Las fotografías del romántico momento entre la pareja circulan ampliamente en redes sociales y han generado una ola de comentarios positivos hacia ambos. Su relación comenzó a mediados de 2025, poco tiempo después de que la cantante terminara su compromiso con Orlando Bloom, padre de su hija.

Los rumores se intensificaron el 28 de julio de ese año, cuando el portal TMZ reportó que fueron vistos cenando juntos en el exclusivo restaurante Le Violon, en Montreal. Las primeras imágenes que confirmaron públicamente el romance fueron captadas a bordo de un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California, donde se les vio abrazándose y besándose.

A finales de octubre de 2025 celebraron el cumpleaños número 41 de Katy en París y, el 6 de diciembre, Perry decidió hacer oficial la relación en su cuenta de Instagram al compartir fotografías y videos de un romántico viaje a Tokio.

https://vanguardia.com.mx/show/steven-spielberg-vuelve-al-misterio-extraterrestre-con-el-dia-de-la-revelacion-HJ21286742

Las imágenes y videos más recientes de Katy Perry y Justin Trudeau los muestran muy enamorados, posando de manera divertida para los fotógrafos e intercambiando miradas y sonrisas cómplices. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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