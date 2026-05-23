Entre asadores, música y sabor, familias disfrutan del Cabrito Fest en Saltillo

Entre asadores, música y sabor, familias disfrutan del Cabrito Fest en Saltillo

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Katya González
por Katya González

La quinta edición del festival congregó a equipos parrilleros, jueces gastronómicos y familias coahuilenses en una jornada llena de música y comida regional

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Con el cielo nublado y el viento recorriendo los jardines de la Universidad La Salle, cientos de familias saltillenses disfrutaron este sábado de la quinta edición del Cabrito Fest, un evento que reunió gastronomía, música y convivencia alrededor de uno de los platillos más representativos del norte del país.

Desde antes de la una de la tarde, hora en que se abrieron oficialmente las puertas del campus, el aroma a carbón, condimentos y carne asándose ya se percibía entre los pasillos de la universidad.

Mientras los equipos afinaban los últimos detalles de sus recetas, los jueces comenzaron a recorrer uno a uno los espacios de degustación para probar las distintas propuestas de los participantes.

$!Equipos participantes dedicaron semanas de preparación para perfeccionar recetas y competir en las distintas categorías del Cabrito Fest.
Equipos participantes dedicaron semanas de preparación para perfeccionar recetas y competir en las distintas categorías del Cabrito Fest. FOTO: OMAR SAUCEDO

LA CONTIENDA DEL SABOR

En esta edición participaron 16 equipos dentro de las categorías Profesional, Asado y Cabrito Libre. Además, hubo 36 puntos de degustación; aunque el cabrito fue el protagonista del encuentro, los asistentes también encontraron fideos, carne de puerco, postres tradicionales y bebidas.

Conforme avanzó la tarde, el recinto comenzó a llenarse. Para las cuatro de la tarde, los jardines y pasillos lucían abarrotados de personas que recorrían los stands, probaban platillos y descansaban en las mesas colocadas al aire libre, mientras en el escenario principal sonaban éxitos del rock en español, música norteña y country.

La Región Centro de Coahuila fue la invitada especial de esta edición. Municipios como Monclova, Ocampo, Castaños, Frontera, Nadadores y Lamadrid participaron con muestras gastronómicas y productos locales.

$!Decenas de asistentes recorrieron los stands de degustación para probar distintas versiones de cabrito y platillos tradicionales del norte del país.
Decenas de asistentes recorrieron los stands de degustación para probar distintas versiones de cabrito y platillos tradicionales del norte del país. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Cocinamos cabrito al ataúd, a la plancha y a la parrilla; todo es asado. También traemos guisos, frijoles borrachos y las salsas típicas que acompañan al cabrito”, explicó Amador Garza, director de Ingresos del Municipio de Monclova.

El funcionario señaló que, además de la oferta gastronómica, los municipios llevaron productos regionales como leches quemadas y artículos elaborados por productores locales.

“Es una iniciativa que el alcalde Carlos Villarreal tuvo desde el año pasado para hacer hermandad con Saltillo. La gente está contenta y siguen haciendo filas. La idea es que se la pasen bien hasta que se nos acabe todo”, comentó.

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Los ingredientes fueron clave para hacer ganadores a los participantes. FOTO: OMAR SAUCEDO

BATALLA EN LOS ASADORES

Entre los participantes también destacó el ambiente de convivencia. Carlos Ramos, integrante del equipo “Los Patrones”, relató que junto a sus amigos se preparó durante semanas para regresar a la competencia luego de obtener el tercer lugar el año pasado.

“Nos motiva reunirnos. Cada semana hacemos platillos y dijimos: ‘¿Por qué no participar en un evento?’. Todos colaboramos, unos en la decoración, otros en la cocción y otros en la proteína”, señaló.

Hugo Cariello, de los Brody’s, explicó que, más allá de la competencia, lo que los reúne es la convivencia entre amigos y la pasión por la parrilla.

$!Municipios de la Región Centro de Coahuila llevaron productos típicos y muestras culinarias para compartir la riqueza gastronómica del estado.
Municipios de la Región Centro de Coahuila llevaron productos típicos y muestras culinarias para compartir la riqueza gastronómica del estado. FOTO: OMAR SAUCEDO

Su compañero, Edgar Jiménez, señaló que detrás de cada platillo existe un proceso de preparación que comienza varios días antes del festival.

“Para llegar a una competencia como esta tenemos que hacer seis o siete pruebas antes. Todos opinamos sobre el sabor, la textura o el olor, y así vamos perfeccionando las recetas”, compartió.

$!Los ganadores celebraron que conquistaron decenas de paladares.
Los ganadores celebraron que conquistaron decenas de paladares. FOTO: OMAR SAUCEDO

DE LUJO

Además de la competencia culinaria, el festival reunió a reconocidos jueces gastronómicos, entre ellos Juan Zulayka, Polo González, Alejandro Sánchez Navarro, Ignacio Alarcón, César López Vela, Eduardo Cárdenas y Kathia Guajardo.

$!Los jueces y expertos fueron clave para la elección de los mejores platillos de la jornada.
Los jueces y expertos fueron clave para la elección de los mejores platillos de la jornada. FOTO: OMAR SAUCEDO
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Entre humo, brasas y música en vivo, el Cabrito Fest volvió a convertir la gastronomía en un punto de encuentro para familias, cocineros y amantes de la parrilla en Saltillo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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