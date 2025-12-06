De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano

Uno de los talentos que Saltillo presume con orgullo es Pedro Torres: creativo, productor, director y amigo no sólo de estrellas, artistas y celebridades, sino también de quienes han trabajado a su lado y formado parte de sus equipos de producción. Por ello no sorprende que, después de décadas de trabajo, siga cosechando éxitos. Esta vez, fue distinguido con la Presea Manuel Acuña, entregada por el propio alcalde de Saltillo, en un emotivo evento en el que el público se mantuvo entre aplausos, muestras de admiración e incluso lágrimas de orgullo. “Mi infancia fue en Saltillo; era un pueblo muy bueno, de gente trabajadora, gente de industria”, recordó Torres en una charla reciente con Isabel Lascuráin para su canal de YouTube, donde se le vio enérgico, feliz y con ese sentido de camaradería que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

CUMPLIENDO SUEÑOS El productor repasó sus inicios en la publicidad y en la grabación de videos musicales, donde colaboró con figuras como Lucía Méndez, Luis Miguel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Emmanuel, entre otros. Fue además uno de los creativos que apostó por nuevas formas de producción: experimentó con escenarios, combinó estilos de grabación y fortaleció propuestas técnicas que lo convirtieron en una referencia de originalidad en la mercadotecnia audiovisual. Su trabajo con marcas fue constante, incluso recientemente, cuando produjo las campañas de Converse por el Día de Muertos en 2022 y 2023, integrando talento técnico también originario de Saltillo. “Este proyecto que llegó en este momento de mi carrera es muy satisfactorio porque me hace ver que la narrativa cinematográfica y el mundo de contenidos de hoy no se construyen sin un gran equipo. Soy muy afortunado de que Curiosity y, ampliándolo, gente de mi ciudad natal, mi amado Saltillo, formen parte de este proyecto”, dijo a VMÁS sobre aquella campaña.

En 2001 fue elegido para dirigir el primer reality show en México, Big Brother, con el que alcanzó cifras históricas de audiencia, un fenómeno social sin precedentes y un parteaguas en la producción televisiva del país. Más tarde consolidó su impacto en la nueva era de la televisión con Mujeres Asesinas, de la cual produjo tres temporadas y cuya estrategia de marketing integró plataformas de cable y streaming, dejando una huella que aún permanece como una de las producciones mexicanas más recordadas por el público.

MÁS ALLÁ DEL NOMBRE En octubre de este año trascendió que el productor fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, proceso que ha enfrentado acompañado principalmente por su familia y amigos cercanos. Esa fuerza quedó de manifiesto la semana pasada cuando recibió la presea de manos de autoridades saltillenses, un reconocimiento que refuerza su legado.

Con ADN saltillense, visión creativa e innovación en videos musicales, televisión y realities, Pedro Torres Castilla se ha consolidado como un referente indispensable no sólo para su ciudad natal, sino para toda una industria que lo reconoce como un creador influyente, admirable y profundamente querido.