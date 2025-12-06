De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano

De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano

Israel García
por Israel García

El director, productor y creativo saltillense ha acaparado la atención recientemente gracias a su amplia trayectoria, reconocida al recibir la Presea Manuel Acuña en la CDMX, rodeado de amigos, familia y estrellas latinas con quienes consolidó una carrera ejemplar en el entretenimiento

Show
/ 6 diciembre 2025
COMPARTIR

Uno de los talentos que Saltillo presume con orgullo es Pedro Torres: creativo, productor, director y amigo no sólo de estrellas, artistas y celebridades, sino también de quienes han trabajado a su lado y formado parte de sus equipos de producción. Por ello no sorprende que, después de décadas de trabajo, siga cosechando éxitos.

Esta vez, fue distinguido con la Presea Manuel Acuña, entregada por el propio alcalde de Saltillo, en un emotivo evento en el que el público se mantuvo entre aplausos, muestras de admiración e incluso lágrimas de orgullo.

“Mi infancia fue en Saltillo; era un pueblo muy bueno, de gente trabajadora, gente de industria”, recordó Torres en una charla reciente con Isabel Lascuráin para su canal de YouTube, donde se le vio enérgico, feliz y con ese sentido de camaradería que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

CUMPLIENDO SUEÑOS

El productor repasó sus inicios en la publicidad y en la grabación de videos musicales, donde colaboró con figuras como Lucía Méndez, Luis Miguel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Emmanuel, entre otros.

Fue además uno de los creativos que apostó por nuevas formas de producción: experimentó con escenarios, combinó estilos de grabación y fortaleció propuestas técnicas que lo convirtieron en una referencia de originalidad en la mercadotecnia audiovisual. Su trabajo con marcas fue constante, incluso recientemente, cuando produjo las campañas de Converse por el Día de Muertos en 2022 y 2023, integrando talento técnico también originario de Saltillo.

“Este proyecto que llegó en este momento de mi carrera es muy satisfactorio porque me hace ver que la narrativa cinematográfica y el mundo de contenidos de hoy no se construyen sin un gran equipo. Soy muy afortunado de que Curiosity y, ampliándolo, gente de mi ciudad natal, mi amado Saltillo, formen parte de este proyecto”, dijo a VMÁS sobre aquella campaña.

$!El saltillense procuró reunirse de equipos de trabajo apasionados por el ramo.
El saltillense procuró reunirse de equipos de trabajo apasionados por el ramo. FOTO: CORTESÍA

En 2001 fue elegido para dirigir el primer reality show en México, Big Brother, con el que alcanzó cifras históricas de audiencia, un fenómeno social sin precedentes y un parteaguas en la producción televisiva del país.

Más tarde consolidó su impacto en la nueva era de la televisión con Mujeres Asesinas, de la cual produjo tres temporadas y cuya estrategia de marketing integró plataformas de cable y streaming, dejando una huella que aún permanece como una de las producciones mexicanas más recordadas por el público.

$!Las producciones de Torres Castilla siempre destacaron por su innovación y conocimientos.
Las producciones de Torres Castilla siempre destacaron por su innovación y conocimientos. FOTO: CORTESÍA

MÁS ALLÁ DEL NOMBRE

En octubre de este año trascendió que el productor fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, proceso que ha enfrentado acompañado principalmente por su familia y amigos cercanos.

Esa fuerza quedó de manifiesto la semana pasada cuando recibió la presea de manos de autoridades saltillenses, un reconocimiento que refuerza su legado.

$!Pedro ha trabajado con algunos de los talentos más importantes de la industria en México como Luis Miguel, Lucía Méndez, Pandora, Carlos Rivera y otros más.
Pedro ha trabajado con algunos de los talentos más importantes de la industria en México como Luis Miguel, Lucía Méndez, Pandora, Carlos Rivera y otros más. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: ¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena

“Me conmueve y me compromete. Gracias a quienes hicieron posible este momento”, expresó un emocionado Torres.

Con ADN saltillense, visión creativa e innovación en videos musicales, televisión y realities, Pedro Torres Castilla se ha consolidado como un referente indispensable no sólo para su ciudad natal, sino para toda una industria que lo reconoce como un creador influyente, admirable y profundamente querido.

TEMAS
Espectáculos
Viral
A20
Localizaciones
Saltillo
Personajes
Pedro Torres
Organizaciones
Televisa
true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal