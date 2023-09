Entre la comedia y el drama: Melissa Hallivis nos comparte un poco de su trabajo en Putas redes sociales

En esta serie Melissa interpreta a “Laura”, personaje que no forma parte del mundo de los influencers pero que tiene relación con el mismo a través de su amiga “Amanda” (protagonista de la serie interpretada por Paulina Gaitán), quien se enfrenta con la dificultad de “conectar” con su público debido a su edad.

“Laura es una mujer emprendedora, que le gusta ser su propia jefa pero a veces no le va muy bien porque emprende negocios y pues no le sale. Con decirte que ella busca tener un Only Fans de pies y que su mejor amiga también lo tenga. Entonces eso la hace un personaje muy simpático y cunado recibí el guion de este casting dije tengo que hacer a este personaje”.

Fue a través de este proceso de casting en donde Melissa logró contactar con Eugenio Derbez. Durante la entrevista nos platica que ella no tenía muy en claro lo que ellos querían para el personaje, esto mismo le dio la libertad de imprimirle un “sello personal” que le valió la inclusión a esta serie.

Durante este año la actriz ha trabajado en diversas producciones teatrales y en medios audiovisuales. Uno de esos proyectos ha sido la segunda temporada de ¿Tú crees?, spin off de Una familia de diez en donde tuvo la oportunidad de trabajar directamente con Jorge Ortiz de Pinedo, mismo que ella describe como “una institución de la comedia” sin dejar de expresarle aprecio ya que a pesar de que colaboraron bajo un ritmo de trabajo riguroso también fue divertido.

Por la parte del teatro, Melissa “cerró el ciclo” con la obra 12 princesas en pugna, en la cual compartió escenario con Lolita Cortés y que representó una grata experiencia ya que llegaron a tener hasta 2 mil espectadores durante sus presentaciones. No obstante, tuvo que dejar su papel de “la bella durmiente” debido a que necesitaba dedicar más tiempo a otros proyectos.