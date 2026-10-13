Pensión del Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el último pago del año a tu tarjeta del Bienestar?

Beneficiarios de la Pensión del Bienestar hace unas semanas recibieron el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre; sin embargo, no es la última dispersión correspondiente a los Programas del Bienestar. Cabe destacar que los beneficiarios deben esperar a que la Secretaría de Bienestar dé a conocer el calendario oficial con el día que les corresponde, de acuerdo con la primera letra de su apellido.

¿CUÁNTOS PAGOS DE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR LE QUEDA AL 2026? A hombre y mujeres adultas mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad aún les queda un pago más en 2026, correspondiente a noviembre-diciembre, el último bimestre del año; así se completará las seis dispersiones previstas en el calendario anual. Esto no significa que el programa social vaya a terminar, sino que se trata del cierre de los depósitos correspondientes al 2026; por lo que los apoyos continuarán en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, 2027 de forma automática. Cabe destacar, que el año pasado, la última dispersión de pagos de 2025 ocurrió desde el 3 al 27 de noviembre, tomando como referencia estas fechas el calendario tentativo para el último pago de 2026 sería entre esas mismas fecha, pero se tendría que esperar hasta la confirmación del calendario.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES’? La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es mejorar la situación de protección social de todas las personas de 65 años de edad en adelante de origen mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, a través de un pago que en 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales entregados de manera directa, sin intermediarios. Este apoyo está reconocido como un derecho en la Constitución, es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir su entrega, sin importar el gobierno o gobernantes en turno. Además, esta pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias.

QUÉ MONTO RECIBIRÁ CADA BENEFICIARIO Durante 2026, estos son los montos aprobados para los principales programas sociales del Gobierno federal. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica. En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales, aunque su cobertura depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada entidad federativa. Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, mantiene un depósito de mil 650 pesos cada dos meses para contribuir al cuidado y desarrollo de menores de edad cuando sus madres, padres o tutores trabajan o estudian.

CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar: • Descarga la aplicación desde Google Play o App Store. • Acepta los términos y condiciones. • Ingresa tu número de celular registrado. • Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP. • Crea y confirma una contraseña segura. • Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado. Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA DEL BANCO DEL BIENESTAR Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo. El proceso es intuitivo: • Ingresar al portal oficial aquí • Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación • Consultar la dirección exacta de la sucursal Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas. “Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión. SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano. • Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva. • Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro. • Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro. • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1a. Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro. • Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro. • Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera. • Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro. • Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro. • Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro. • Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro. • Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro. • Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro. • Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro. • Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro. • Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro. • Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro. • Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro. • Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro. • Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro. • Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro. • Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro. • Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro. • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro. • Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro. • Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro. • Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro. • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro. • Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro. • Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro. • Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro. • Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro.

¿CUÁNTOS PAGOS QUEDAN EN 2026? Tras el depósito de septiembre-octubre, quedarán un pago en el año: • Sexto depósito: noviembre 2026.

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR • Verifica la fecha exacta de pago según tu apellido. • Acude únicamente el día asignado para evitar aglomeraciones. • Lleva tu credencial oficial y tarjeta del Banco del Bienestar. • Usa la app para confirmar que el pago se ha realizado antes de acudir a retirar efectivo. ¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR? 1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP). 2. Elegir “Retiro de efectivo”. 3. Definir el monto a retirar. 4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro. 5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta. OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional. Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras. Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento: • Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros. • Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo. • BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero. • HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros . • Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo. • Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo. • Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo. Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos. Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿Cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR? Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos. Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026. Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas. Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR? En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados. Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm). • Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta • Acta de nacimiento en original y copia. • Identificación oficial. • Clave Única de Registro de Población (CURP). • Número de teléfono de contacto. • Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses. ¿CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR? Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos. Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria. Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta. Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar.

SI PERDÍ MI TARJETA DE LA PENSIÓN BIENESTAR 2026... ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA LA REPOSICIÓN? La entrega de la reposición de la tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 tarda aproximadamente un bimestre, unos dos meses, luego de que la persona adulta mayor o su auxiliar hayan realizado todos los pasos arriba descritos. Una vez que esté listo el plástico, te llamarán para que vayas por el mismo a algún módulo u oficina. Pero en caso de que se llegue a tardar más la entrega, te puedes contactar directamente con la dependencia al número 800 639 4264 e indicar la situación. ¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA? Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de: - Redes sociales oficiales @bienestarmx - Línea de Bienestar 800 63 94 264 - Portal oficial de la Secretaría de Bienestar El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas. En el marco de la actual política social del Gobierno federal, se mantiene la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se implementa la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.