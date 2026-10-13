¿Nuevas canciones? Captan a Luis Miguel en un estudio de grabación

Las fanáticas y los seguidores de Luis Miguel aparentemente tendrán un año muy activo, ya que el cantante fue captado saliendo de un estudio de grabación en Estados Unidos, lo que podría significar que su regreso a las actividades musicales va en serio.

Este fin de semana se difundió un video que presuntamente lo muestra saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles, California. El clip, sumado a una publicación que circuló recientemente en redes sociales, desató rumores sobre la posibilidad de que el cantante esté preparando música nueva.

La noticia cobró notoriedad cuando, en el programa matutino ‘Venga la Alegría’, los conductores comentaron las imágenes y señalaron que la presencia del intérprete en el estudio podría ser una señal de que trabaja en un nuevo proyecto musical, al mismo tiempo que se prepara para su próxima gira internacional.