¿Nuevas canciones? Captan a Luis Miguel en un estudio de grabación

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    ¿Nuevas canciones? Captan a Luis Miguel en un estudio de grabación
    Especulaciones. La actividad del cantante en Los Ángeles reavivó las versiones sobre un proyecto musical que podría acompañar su próxima gira internacional. FOTO: ARCHIVO

Apenas hace unas semanas, ‘El Sol’ confirmó en redes sociales su regreso a los escenarios para 2027

Las fanáticas y los seguidores de Luis Miguel aparentemente tendrán un año muy activo, ya que el cantante fue captado saliendo de un estudio de grabación en Estados Unidos, lo que podría significar que su regreso a las actividades musicales va en serio.

Este fin de semana se difundió un video que presuntamente lo muestra saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles, California. El clip, sumado a una publicación que circuló recientemente en redes sociales, desató rumores sobre la posibilidad de que el cantante esté preparando música nueva.

La noticia cobró notoriedad cuando, en el programa matutino ‘Venga la Alegría’, los conductores comentaron las imágenes y señalaron que la presencia del intérprete en el estudio podría ser una señal de que trabaja en un nuevo proyecto musical, al mismo tiempo que se prepara para su próxima gira internacional.

‘LUISMI’, PARA RATO

Aunque no es oficial que el intérprete de ‘Ahora Te Puedes Marchar’ vaya a lanzar un nuevo álbum, las imágenes alimentan la esperanza de sus seguidores.

“Pues justamente fue captado en el estudio tras las fotos con el productor, lo cual nos hace pensar, pues, que sí está grabando”, comentó Ricardo Casares.

Hace unos días, el guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr. también compartió una fotografía junto a Luis Miguel y el ingeniero de sonido David Reitzas en Westlake Recording Studios, en Los Ángeles. La publicación fue retirada poco después, pero las imágenes ya circulaban en redes sociales y alimentaron las especulaciones sobre un posible regreso discográfico.

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A pesar de que muchas de sus canciones fueron lanzadas hace años y han acompañado la vida de miles de personas, Luis Miguel cuenta con 23.4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre sus temas más reproducidos destacan ‘La Incondicional’, ‘Culpable o no’ y ‘La Media Vuelta’. (Con información de Agencia México).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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