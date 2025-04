Entre lágrimas, denuncia Kunno ataque por un grupo de hombres en bar de San Pedro, Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te apuntas? Pone Yeri Mua condiciones para quién desee ser su novio

“Me agarraron y uno de ellos me dio un puñetazo aquí en la cara”, explicó en un video publicado en sus historias de Instagram, donde también mostró la herida que le quedó sobre la ceja derecha. En otra grabación, añadió: “No podía creer lo que me pasó y de lo que pude escapar, porque literal salí corriendo, no sé con qué fuerzas me solté de estos chicos y corrí”.

El creador de contenido cuenta con más de seis millones de seguidores, ante quienes compartió imágenes y videos donde narró lo ocurrido, al tiempo que expresó sentirse vulnerable y asustado al llegar a casa. “Me encerré en el baño y me sentí muy débil”, relató.

Kunno aseguró que el motivo del ataque fue su orientación sexual y lamentó que este tipo de actos sigan ocurriendo en pleno 2025. “Estamos en pleno 2025 y esto fue un acto de homofobia, no lo puedo creer que esto haya sucedido”, sentenció.

La violencia homofóbica en México persiste

El testimonio de Kunno ha generado una ola de reacciones en redes sociales, en su mayoría de apoyo, pero también ha reavivado la discusión sobre la violencia que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en México. Aunque se han registrado avances en materia legal y de reconocimiento de derechos, los discursos de odio y las agresiones motivadas por prejuicios continúan siendo una realidad.