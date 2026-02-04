Entre romance, terror y risas: los estrenos imperdibles de febrero en streaming

Aquí te dejamos los mejores estrenos de febrero en streaming, ideales para darle ánimo a las tardes, noches y fines de semana en los que decidas quedarte en casa y explorar historias nuevas. Así que aprovecha el frío, prepara las palomitas y échale un vistazo a las apuestas de plataformas como Disney+, HBO Max, Prime Video y, por supuesto, Netflix.

El Asesino del Juego de Citas – 6 de febrero Este jueves llega la película protagonizada y dirigida por Anna Kendrick, que narra una historia ambientada en 1978. La cinta sigue a una aspirante a actriz (Kendrick) que se cruza con el asesino en serie Rodney Alcala (Daniel Zovatto) durante la grabación del popular programa televisivo The Dating Game. Este thriller está basado en hechos reales.

‘Rugrats en París: La película’ – 6 de febrero Una de las franquicias más exitosas de finales de los años 90 e inicios de los 2000 fue Rugrats: Aventuras en pañales. Su universo se extendió al cine con varias entregas y este viernes llega a Netflix la aventura en la que los bebés, liderados por Tommy, Carlitos y Angélica, viajan hasta París, donde se incorporan nuevos personajes como la pequeña Kimi.

La máquina (The Smashing Machine) – 13 de febrero La película protagonizada por Dwayne Johnson llegará a HBO Max este viernes 13 de febrero. La crítica ha señalado esta actuación como una de las mejores en la carrera de “La Roca”, consolidándolo en papeles más dramáticos. La historia retrata la vida del luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC, y muestra su ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas.

Como Agua Para Chocolate – 15 de febrero Para las nuevas generaciones, la serie Como agua para chocolate, producida para HBO Max por Salma Hayek, fue uno de los grandes aciertos de 2024. La historia de amor entre Tita de la Garza y Pedro Múzquiz llegará a su desenlace este 15 de febrero con seis episodios finales, basados en la obra de Laura Esquivel.

Jurassic World: Renace – 20 de febrero El cine también tiene su espacio en HBO Max con el estreno de Jurassic World: Renace. La cinta cuenta con un elenco encabezado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey y el mexicano Manuel García-Rulfo. La historia presenta nuevas y peligrosas especies de dinosaurios, como el Mutadon y el Distortus Rex, resultado de experimentos ligados al parque original presentado en 1992.

LOL: Last One Laughing México – 20 de febrero Prime Video apuesta nuevamente por uno de sus formatos más exitosos con una nueva temporada de LOL: Last One Laughing México, encabezada por Eugenio Derbez. En esta edición participan figuras del humor como Raquel Garza, Kike Vázquez, Mike Salazar, Carlos Espejel y Jair Sánchez.