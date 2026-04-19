$!Entre sorpresas y anuncios: Echan toda la carne al asador en la CinemaCon 2026

Los Oscar ya son historia, pero comenzó una nueva temporada con el exclusivo festival CinemaCon. El mejor título para definir la situación actual de los estudios y las salas de cine, que se reunieron en secreto en el Caesars Palace de Las Vegas, con la total prohibición de sacar teléfonos celulares que demostraran lo que vieron. Pero en VMÁS contamos con el mismo acceso exclusivo y un permiso especial para documentar los estrenos más importantes del año, con sus verdaderos protagonistas, en vivo. En medio de la expectativa de pasar a manos de Paramount, Warner mantuvo su propia ruta y, sin tocar el tema, resaltó que incluso ya tiene programados para 2027 estrenos propios con nuevas versiones de ‘Batman’, ‘Superman’, ‘Game of Thrones’, ‘Gremlins’, ‘Ocean’s’ y hasta la búsqueda de Gollum en otra producción de ‘El Señor de los Anillos’. Era evidente que los ejecutivos quisieron demostrar que no necesitan de Paramount, porque se encargaron de traer a muchos más famosos que... Paramount.

The first trailer for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ was just shown at CinemaCon:



• Thor fighting Doctor Doom & reuniting with Steve



• Professor X watching an incursion



• Mystique turning into Yelena



• Shang-Chi and Gambit fight sequence pic.twitter.com/xNXyvTcIo0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 16, 2026

OVACIONES Y PRESENTACIONES La primera ovación fue para Tom Cruise, al entrar con Alejandro González Iñárritu para mostrar escenas completas de una transformación total en la espectacular y extravagante ‘Diggers’. Por la misma alfombra roja, después también sorprendió la llegada de Nicole Kidman (sin posar con el ex, claro), volviendo al cine con Sandra Bullock y la segunda parte de ‘Practical Magic’. Jason Momoa subió dos veces: primero, arriba de una motocicleta, con la nueva protagonista de ‘Supergirl’, Milly Alcock, antes de regresar para demostrar que él resucitará en ‘Dune 3’, detrás de otro personaje. Para impresionar con Supergirl, proyectaron también en exclusiva la parte de la historia donde ella empieza a tener superpoderes. Y, de la misma forma superexclusiva, estrenaron el gran principio del final de ‘Dune’.

Nadie en el mundo lo había visto antes, ni siquiera los protagonistas Timothée Chalamet y Zendaya, que se quedaron con nosotros a ver los primeros siete minutos de acción, después de presentarlos en persona. Tras semejantes nombres, hasta el director J. J. Abrams parecía un completo desconocido cuando anunció el tráiler de ciencia ficción ‘The Great Beyond’, con los ausentes Glen Powell y Jenna Ortega. DE LA MANO Y mientras Hollywood se inunda de peticiones para suspender la venta de Warner, Paramount prometió que piensa producir con ellos un total de 30 películas al año, sin siquiera pasar a las plataformas de streaming durante los primeros 45 días de estreno en salas. Tratando de mostrar el apoyo que no parecen tener tanto en Hollywood, proyectaron un video con nombres como Timothée Chalamet, Chris Pratt, Jerry Bruckheimer, Will Smith y Tom Cruise, aunque la verdadera superestrella que trajeron en vivo fue Johnny Depp.

En otra sala, Jerry Bruckheimer había adelantado que finalmente habrá una nueva producción de ‘Piratas del Caribe’ con Disney, pero Johnny estuvo con Paramount para presentar una nueva historia de ‘A Christmas Carol’, con el personaje de Scrooge y una transformación que promete competir por el Oscar frente al Tom Cruise de Iñárritu. En el resto del cine, los estudios de Paramount apuntan a un estilo mucho más comercial, tratando de atraer al mismo público de otros espectáculos en vivo, con la superproducción en 3D de Billie Eilish, con la dirección de James Cameron, además de la historia del jugador de los New York Giants, John Tuggle, protagonizada por David Corenswet. Tampoco faltarán las comedias como una nueva ‘Scary Movie’, la despedida de ‘Jackass’ y una versión cinematográfica de ‘Street Fighter’.

SONY Y SUS ‘ARAÑAS’ Los estudios de Sony, detrás de Columbia Pictures, no se lucieron demasiado, con la presencia de Mandy Moore y el comediante Nate Bargatze, presentando la comedia ‘Breadwinner’. El nivel mejoró cuando, con efectos especiales, proyectaron en el escenario a Tom Holland, con dos nuevos pósters de ‘Spider-Man: Brand New Day’ y diez minutos exclusivos de la historia antes del estreno de julio. En animación, también adelantaron el cierre de la trilogía ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’. Además, confirmaron adaptaciones de videojuegos como ‘Resident Evil’ y ‘Bloodborne’.

La sorpresa llegó cuando apareció Dwayne Johnson junto a Jack Black y Kevin Hart, homenajeando a Robin Williams con escenas de ‘Jumanji: Open World’. LA FAMA DE RYAN GOSLING Amazon también tuvo presencia apostando por relanzar estudios tras adquirir MGM. La gran figura fue Ryan Gosling, celebrando el éxito de ‘Hail Mary’. También estuvieron Michael B. Jordan, presentando ‘The Thomas Crown Affair’, y Hugh Jackman con ‘Sheep Detectives’. Destacó además Nicholas Galitzine como el futuro protagonista de ‘Masters of the Universe’.

LA APUESTA DE UNIVERSAL STUDIOS Universal reunió a Steven Spielberg, Christopher Nolan y Robert De Niro. También participaron Snoop Dogg y Ben Stiller. Nolan presentó escenas de ‘La Odisea’, mientras Spielberg habló de ‘Disclosure Day’. DISNEY, EL CIERRE ESPECIAL Disney cerró el evento con figuras como Dwayne Johnson y Catherine Lagaʻaia, además de Tom Hanks y Tim Allen con ‘Toy Story 5’.