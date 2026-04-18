‘El Desaire’ suma selección en festival de Reino Unido y continúa su éxito internacional

La pasión, el profesionalismo y el amor al cine con los que se hizo la película mexicana ‘El Desaire’ han logrado cosechar reconocimientos y dejar huella en las invitaciones y convocatorias en las que, además de ser mostrada al público, obtiene nominaciones y premios. Y apenas este fin de semana se confirmó que fue invitada al Carmarthen Bay Film Festival, en Gales.

“Amig@s... EL DESAIRE es selección oficial ahora en Reino Unido en el festival internacional de cine de Gales”, escribió el cineasta al felicitar al equipo que conformó la película.

Este proyecto, que reúne en su elenco estelar a Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, fue escrito por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, basado en el corrido de ‘Rosita Alvírez’, bajo la producción de Vanguardia, Epic Film Institute y la Universidad Carolina.