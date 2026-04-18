‘El Desaire’ suma selección en festival de Reino Unido y continúa su éxito internacional

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/ 18 abril 2026
    ‘El Desaire’ suma selección en festival de Reino Unido y continúa su éxito internacional
    Historia. El filme dirigido por Gabriel Ramos ha sido reconocido en múltiples festivales de cine alrededor del mundo. FOTO: OMAR SAUCEDO

El filme dirigido por Gabriel Ramos, con Vico Escorcia en el protagónico, acumula 20 reconocimientos y 10 premios internacionales

La pasión, el profesionalismo y el amor al cine con los que se hizo la película mexicana ‘El Desaire’ han logrado cosechar reconocimientos y dejar huella en las invitaciones y convocatorias en las que, además de ser mostrada al público, obtiene nominaciones y premios. Y apenas este fin de semana se confirmó que fue invitada al Carmarthen Bay Film Festival, en Gales.

“Amig@s... EL DESAIRE es selección oficial ahora en Reino Unido en el festival internacional de cine de Gales”, escribió el cineasta al felicitar al equipo que conformó la película.

Este proyecto, que reúne en su elenco estelar a Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, fue escrito por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, basado en el corrido de ‘Rosita Alvírez’, bajo la producción de Vanguardia, Epic Film Institute y la Universidad Carolina.

EL RECORRIDO DE ‘EL DESAIRE’

Ramos celebró también que, hasta el momento, la historia filmada en las calles de Saltillo registra 20 reconocimientos a nivel internacional, además de 10 premios obtenidos como Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actor, entre otras categorías.

De hecho, apenas la semana pasada se confirmó que la película tiene cuatro nominaciones en el The North Film Festival, que se realizará en Nueva York del 10 al 13 de junio.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-estan-separados-asegura-gustavo-adolfo-infante-que-christian-nodal-y-angela-aguilar-estan-separados-GC20113511

Es un gran logro que la película esté siendo reconocida en Estados Unidos: primero en Arizona, después en Houston y ahora en Nueva York”, dijo Ramos al dar a conocer la más reciente selección.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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