Entre talento británico ... y coahuilense

La semana pasada se cumplieron cinco décadas de la muerte de la escritora británica Ágatha Christie coincidieron los estrenos en streaming de series con más talento inglés así como de la pluma de la autora.

La primera de ellas tuvo su estreno el pasado miércoles 14 por Apple TV y se trata de la segunda temporada de la serie de acción “Hijack”, producida y protagonizada por el actor inglés Idris Elba, y aunque en su primera entrega del 2024 lo conocimos como un negociador que se enfrentaba a un grupo de secuestradores de un avión en el primer capítulo de esta nueva etapa lo encontramos en el metro de la ciudad de Berlín con la particularidad de que, luego de haberse separado de su esposa tras la situación vivida con anterioridad, ha cambiado hasta sorpresivamente de bando para pasar de ser negociador a secuestrador de un vagón que transporta a varios civiles.

En segunda instancia, fue Netflix la plataforma que el jueves 15 estrenó la miniserie “Las Siete Esferas”, la cual basada precisamente en la autoría de la gran escritora de misterio Agatha Christie y bajo la producción de Chris Chibnall (“Doctor Who; “El gran asalto al tren”) nos remonta al Londres de los años 20 del siglo pasado para que Lady Ellen (Mia Mckenna-Bruce) se propone descubrir el misterio detrás de los asesinatos de dos amigos suyos relacionados a una aparente sociedad secreta relacionada a relojes y fórmulas secretas. Protagonizan también la dos veces nominada al Oscar Helena Bonham Carter y Corey Mylchreest (“La Reina Charlotte”).

Para terminar, si usted lee esta columna desde Saltillo, Coahuila, este domingo 18 es una muy buena oportunidad para ver en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler la comedia “El seductor”, dirigida y protagonizada por el actor coahuilense Humberto Zurita en compañía de las actrices Stephanie Salas, Chantal Andere y Gina Varela. Vale la pena recordar que la buena química que ha tenido en teatro el actor en compañía de su actual pareja en la vida real, Stephanie Salas, se fue gestando profesionalmente desde colaboraciones en la pantalla chica en telenovelas como “El Candidato” (1999) o “Agua y aceite” (2002), que produjo con su esposa Christian Bach.

