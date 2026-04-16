Erika de la Rosa se reinventa con un personaje lleno de matices en ‘Corazón de Oro’

Reconocida por dar vida a villanas temidas, antagonistas memorables y personajes entrañables, Erika de la Rosa suma un nuevo reto en su carrera al interpretar a ‘Elisa’, una mujer con múltiples matices que representa un acierto en su trayectoria. De eso y más charló la estrella de ‘La Oficina’ con VMÁS, al recordar que su trabajo en la actuación y la preferencia del público le han dado un lugar en el entretenimiento mexicano e hispano en Estados Unidos.

¿Cómo te sientes con este personaje, Elisa, en ‘Corazón de Oro’? “Muy contenta, la verdad, muy contenta. Agradezco mucho tener la oportunidad de regresar a hacer melodramas y que los productores me sigan hablando e invitando a contar estas historias. Si bien también tengo la oportunidad de contar historias en plataformas y en otros espacios, poder hacerlo en Televisa y con Pedro Ortiz de Pinedo —con quien nunca había trabajado— me hace muy feliz de estar contando esta historia y de dar vida a ‘Elisa’”. Originaria de Chihuahua, ha logrado expandir su carrera más allá de las telenovelas. Ha trabajado en los principales canales y productoras de drama en México, lo que le ha permitido elegir cuidadosamente sus personajes, como en este caso en ‘Corazón de Oro’. “‘Elisa’ es una mujer que tiene un arco dramático muy bonito; le suceden cosas importantes que la hacen redireccionar su vida, y a mí me interesa contar ese personaje. Estoy contenta”, insistió De la Rosa.

¿Cómo llegas a la producción? ¿Te invitaron o hiciste casting? “Sí, claro, me invitaron a hacer casting y una prueba con Diego Oliveira, quien es mi esposo en la historia. Era importante vernos juntos y, después de esa prueba, me invitaron a formar parte del proyecto. Yo estaba filmando otra serie y tenía un look completamente diferente, el pelo rojo, así que tuvimos que definir el diseño de imagen de ‘Elisa’: si sería pelirroja o castaña. Tras unos días de decisiones, todo empezó a fluir y estoy muy contenta de estar aquí”. Erika, ¿Cuál consideras que es tu reto con Elisa? “Al principio de la historia se presenta como una persona y, conforme le suceden cosas importantes, se transforma. Me parece interesante interpretar a un personaje que cambia, como nosotros en la vida. No somos totalmente buenos ni totalmente malos; estamos en constante cambio según lo que vivimos y las decisiones que tomamos. ‘Elisa’ es un gran ejemplo: comienza como una trophy wife, muy enfocada en las apariencias, en mantener una imagen perfecta y una familia ideal”.

EL DESARROLLO DEL PERSONAJE: EL DISFRUTE DE ERIKA Erika explicó que este personaje vive una evolución profunda, no solo pasando de un perfil antagónico a uno más empático, sino aprendiendo de las situaciones que ha guardado por años. “Ella empieza a tomar decisiones diferentes y se da cuenta de lo que realmente importa en la vida. Me gusta que ‘Elisa’ inicia de una forma, se desarrolla, cambia y termina siendo completamente distinta”, mencionó.

El melodrama ‘Corazón de Oro’ es protagonizado por Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes, además de la participación de Erika de la Rosa, Diego Oliveira, Andrea Torre y Cynthia Klitbo, entre otros. Producida por Pedro Ortiz de Pinedo, la telenovela se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas a las 18:30 horas, además de estar disponible en ViX, donde también figura entre los contenidos más populares.

¿Cómo fue el trabajo con el elenco? “Maravillosamente bien. Desde que supe que Diego Oliveira sería mi esposo en la historia, dije: ‘ya estamos’. Nos conocemos desde hace muchos años; trabajamos juntos en ‘Montecristo’, su primera telenovela en México. No habíamos coincidido desde entonces, y reencontrarnos ahora ha sido muy especial”. Erika destacó que el ambiente en el set es clave para sobrellevar las largas jornadas de grabación y fortalecer la química en pantalla. “Nos respetamos y admiramos mucho. Eso hace más llevaderas las jornadas, que son muy demandantes. El buen ambiente, las bromas y compartir momentos fuera de escena ayudan a disminuir el estrés”, explicó.

PRESENTE EN STREAMING, TEATRO Y TELEVISIÓN Erika es una de las actrices que ha diversificado su carrera en telenovelas, series, cine y teatro, lo que le permite reinventarse constantemente. “Estoy muy agradecida de que los productores me sigan llamando. Puedo hacer teatro, estrenar una película este año, participar en una telenovela en Televisa y también en series de plataformas. Me siento muy afortunada de contar distintas historias en diferentes espacios y que a la gente le guste mi trabajo”, expresó.

La actriz vive un gran momento profesional tanto por ‘Corazón de Oro’ como por su participación en ‘La Oficina’, lo que atribuye a años de constancia y disciplina. “Es resultado de muchos años de trabajo. Me interesa seguir contando historias, aprender de mis compañeros y mejorar en cada proyecto. Eso solo lo da la práctica y mantenerse activo”, afirmó.