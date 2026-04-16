Victoria Beckham rompe el silencio sobre el conflicto con su hijo Brooklyn

En enero de 2026 se confirmó la polémica que llevaba años en el aire, cuando por fin se hizo público el problema entre Victoria y David Beckham que desde hace años tenían con su nuera Nicola Peltz, provocando el distanciamiento con su hijo Brooklyn, quien precisamente ventiló y confirmó el conflicto desde sus redes sociales. La cantante y diseñadora británica Victoria Beckham dio las primeras declaraciones oficiales sobre el “rompimiento” de la familia con su hijo, quien se casó en 2022. “Queremos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres. Llevamos más de 30 años en el punto de mira y lo único que hemos intentado hacer siempre es proteger a nuestros hijos y quererlos”, expresó la empresaria y diseñadora en una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves.

¿QUÉ DIJO VICTORIA BECKHAM? Victoria Beckham, quien saltó a la fama mundial por ser parte de las Spice Girls y luego ser una celebridad referente en la moda, entretenimiento y más lleva años acostumbrada a su vida expuestas, sin embargo esto fue muy íntimo. En esa misma charla, afirmó además que la prensa negativa no ha afectado a su trabajo: “Creo que, en definitiva, la gente compra mi producto porque es realmente bueno. No creo que compren mi delineador de ojos solo porque soy yo”, dijo la estrella.

También se le preguntó a Beckham si sentía algún remordimiento por haber criado a su familia bajo la mirada pública. Respondió que la experiencia había supuesto un periodo de adaptación para quienes los rodeaban, en particular para sus padres. “No diría que siento culpa, sino que mis padres tuvieron que adaptarse mucho cuando, de repente, había paparazzi frente a su casa. Hemos involucrado a nuestras familias en todo esto”, dijo la también modelo.

LA BODA: FUE EL MOMENTO CLAVE Brooklyn Beckham rompió públicamente con sus padres en enero, tras acusarlos de “una falta de respeto permanente” hacia su esposa Nicola Peltz, y afirmó que no busca reconciliarse con su familia. En un comunicado en Instagram, aseguró que David Beckham y Victoria Beckham han intentado “arruinar” su relación de pareja y los acusó de realizar “ataques constantes” tanto en privado como en público. En la publicación, detalló un incidente ocurrido en 2022 durante su boda, relacionado con el vestido de novia diseñado por Victoria Beckham, que a última hora no estaba listo, lo que —según él— tenía como propósito afectar el enlace.

“Me he callado durante años y me empeñé en mantener estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre algunas de las mentiras”, indicó.

Posteriormente, detalló cómo su salud mental se vio afectada por la relación con su familia, que también incluye a sus hermanos Romeo Beckham, Cruz Beckham y Harper Beckham. (Con información de EFE y Reforma)

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