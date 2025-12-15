¿Es broma? Tendrá Cristiano Ronaldo carreras con ‘Toretto’ ‘Rápidos y Furiosos’

Todo un revuelo provocó una simple foto entre el futbolista Cristiano Ronaldo y Vin Diesel, debido a que comenzaron rumores de una posible colaboración del portugués en una película de la exitosa saga de Hollywood, ‘Rápidos y Furiosos’.

Diesel sorprendió en sus redes sociales al insinuar que la superestrella del fútbol podría unirse pronto a la mitología de la saga de películas que encabeza desde los 2001.

El actor compartió una foto en Instagram junto al jugador portugués, donde ambos aparecen con los pulgares hacia arriba y contentos de posar para la cámara “Todos me preguntaban si formará parte del mundo de Rápidos y Furiosos”, se puede leer junto a ella.