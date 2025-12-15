Revela Netflix nuevas pistas del desenlace de ‘Stranger Things’ en su Volumen 2

/ 15 diciembre 2025
    Revela Netflix nuevas pistas del desenlace de ‘Stranger Things’ en su Volumen 2
    Aventura. Will, Eleven y el resto del grupo enfrentarán su batalla más peligrosa contra Vecna en los últimos episodios de la serie. FOTO: NETFIL

Los capítulos 6,7, y 8 estrenarán el próximo 25 de diciembre en la plataforma de streamig

Este lunes, Netflix dio a conocer el tráiler del segundo volumen de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, en el que se ofrece un primer vistazo a la historia que continuará tras los devastadores acontecimientos provocados por Vecna, quien logró abrir grietas entre Hawkins y el Upside Down, dejando al pueblo al borde del colapso.

El adelanto muestra la evolución de la trama luego de que Will Byers (Noah Schnapp) descubre que posee habilidades especiales, lo que lo lleva a integrarse de lleno a la lucha final contra Vecna.

Por otro lado, se observa a Mike Wheeler (Finn Wolfhard) mirando al cielo con preocupación, mientras que Max (Sadie Sink) y Holly Wheeler (Nell Fisher) se embarcan en una inquietante travesía que parece desarrollarse dentro de la mente y los recuerdos de Henry Creel, también conocido como Vecna (Jamie Campbell Bower).

UN ADELANTO EMOCIONANTE

Las imágenes también muestran al grupo conformado por Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery), Jonathan (Charlie Heaton) y Nancy (Natalia Dyer), quienes ingresan al Laboratorio de Hawkins desde el mundo del Upside Down.

En el tráiler se escucha a Dustin decir: “Todo este tiempo, todo lo que asumimos del Mundo del Revés ha sido totalmente erróneo”, frase que anticipa revelaciones clave sobre la verdadera naturaleza de este universo oscuro.

Asimismo, los protagonistas descubren una esfera roja, elemento que parece tener un papel crucial en el Volumen 2. El avance también revela el nuevo logo de Netflix que acompañará esta etapa final de la serie.

Otra escena muestra a Eleven (Millie Bobby Brown) dialogando con su hermana Ocho (Linnea Berthelsen), a quien solicita ayuda para enfrentar a Vecna. De fondo suena el tema ‘Upside Down’ de Diana Ross, utilizado al inicio de la temporada.

UN PERSONAJE CLAVE

Entre las sorpresas destaca el regreso de Murray (Brett Gelman), quien volverá a la acción para ayudar a Nancy y sus amigos a infiltrarse en instalaciones militares.

También se observa a Vickie (Amybeth McNulty), pareja de Robin (Maya Hawke), enfrentarse por primera vez a las criaturas del Upside Down, así como el reencuentro de Mike y Eleven y a Lucas (Caleb McLaughlin) abrazando a Max en el hospital, mientras un demogorgon se aproxima.

El avance culmina con Holly presenciando la verdadera forma de Vecna y una emotiva despedida entre Dustin y Steve, donde uno de ellos pronuncia la frase: “Si tú mueres, yo muero”. El cierre muestra nuevamente al Upside Down agrietándose, replicando el desastre ocurrido en Hawkins.

El Volumen 2 de ‘Stranger Things’ se estrenará el 25 de diciembre, durante la Navidad, a través de Netflix, marcando el desenlace definitivo de la historia y el último enfrentamiento contra Vecna.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

