$!‘Es muy fácil juzgar a alguien que está en OnlyFans’: Michelle Pfeiffer y Elle Fanning vuelven juntas a la pantalla a como madre e hija

Exactamente 25 años atrás, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning ya habían trabajado juntas en el clásico ‘Mi Nombre es Sam’, con la nominación al Oscar de Sean Penn. La única diferencia es que Elle no podría recordarlo con claridad, porque tenía apenas dos años cuando apareció como la versión más jovencita de su famosa hermana Dakota. Pero hoy, Elle Fanning es la verdadera protagonista de la serie de Apple TV+ ‘Margo Tiene Problemas de Dinero’ (Margo’s Got Money Troubles) donde Michelle Pfeiffer interpreta también el rol principal de la madre, con otro agregado familiar: el esposo en la realidad, David E. Kelley, quien es el creador y productor de la serie nominada para ocho premios Emmy. ¿Ustedes tuvieron alguna vez problemas de dinero? Michelle Pfeiffer (MP): Ay, Dios... en mi infancia, sí. Yo no crecí en una familia adinerada. Vivíamos con lo justo hasta fin de mes. Y desde muy joven aprendí el valor de un dólar. Elle Fanning (EF): Yo trabajo desde los dos años...

¿Y recuerdan lo primero que se compraron con el sueldo de sus trabajos? MP: Yo había empezado a trabajar a los 13 años, pero en otros trabajos. Y siendo muy joven, ahorré lo suficiente para comprar un auto, mi primer auto. ¿Y Elle? EF: Cuando tenía 18 años o algo así, me acuerdo que me dejaron comprar algo de Chanel. Mi madre me dijo “Puedes elegir una sola cosa” y yo pedí una falda de jean. ¿Todavía la tienes? EF: La tengo, la tengo, sí. Y porque me fascina la moda que no es para nada convencional. Era una falda de jean larga, muy hippie, de los años 70. Creerías que no es algo típico de Chanel, pero es lo que eligió mi versión adolescente.

¿Fuera de la actuación tuvieron algún otro trabajo? MP: Yo tuve muchos trabajos, vendiendo ropa, en una imprenta, un supermercado. Trabajé en una empresa que se llamaba Fuller Brush, vendiendo puerta a puerta cepillos de limpieza. Era una locura. Y mis padres me enseñaron a ahorrar para las épocas de vacas flacas. En ese sentido, siempre fui muy responsable. No ganaba ninguna fortuna, pero trabajando en un supermercado podía vivir bien. Trabajando como mesera, se podía vivir bien. No podía tener una vida extravagante, pero podía vivir en un apartamento decente... aunque hoy en día sea más difícil. EF: Yo no tuve trabajos fuera de la actuación, pero creo que mis padres se encargaron de enseñarnos con mi hermana Dakota a ser independientes en un nivel financiero, trabajando para vivir, como el personaje de Margo en la serie.... Pero en mi caso es difícil hablar de buscar otro trabajo fuera de la actuación, porque es lo que siempre hice. Ni siquiera fui a la Universidad, no sabría hacer nada más, fuera de la actuación. El mismísimo creador David E. Kelley confirma públicamente que desde el primer momento en que leyó la novela original de “Margo Tiene Problemas de Dinero”, había imaginado a Michelle Pfeiffer, en el rol de la ex mesera excéntrica madre independiente del verdadero rol principal. Siendo el creador de otras series tan importantes como Big Little Lies y Ally McBeal, tampoco tuvo demasiados rodeos en convencer a Apple TV sobre la nueva producción. El problema fue convencer a la esposa, porque hacía casi 30 años que habían decidido dejar de trabajar juntos, para evitar problemas matrimoniales que pudieran mezclarse con el trabajo. Convengamos que no suena nada fácil aceptar órdenes del esposo, para una superestrella de Hollywood. Pero la idea funcionó al punto tal de confirmar una segunda temporada de la serie , donde los conflictos pasarán por Elle Fanning tratando de ganarse la vida para afrontar otros problemas de dinero. Y en ese sentido, todo queda en familia, porque ella también es la productora ejecutiva, con alguien tan famoso como familiar... ¿Me equivoco o en los créditos, al principio de la serie figuran Elle Fanning con la hermana Dakota, como productoras ejecutivas? EF: Sí, sí, es cierto. Con Dakota tenemos una compañía de producción llamada Lewellen Pictures. Juntas producimos también ‘The Nightingale’ y estamos produciendo una historia sobre la vida de Paris Hilton, sin nosotras como actrices. Pero esta serie en particular fue un verdadero trabajo de amor. Trabajamos bastante con mi hermana y hace que todo también sea muy especial. Juntas armamos el equipo de filmación, por ejemplo, conseguimos los derechos antes que se publicara el libro que le habían dado a David, el esposo de Michelle. Se lo habían ofrecido también a Nicole Kidman y yo pensé “Si nos conocemos todos... ¿Por qué no nos juntamos a hacerla?”. La ofrecimos juntos y Apple TV nos pareció el lugar perfecto. Logramos armar el mejor equipo, con Michelle, gracias al marido. Y convencerla fue el gran trabajo de él (risas)

¿Cómo te convencieron Michelle? MP: El libro había estado en la mesa de nuestra cocina durante dos semanas y la portada me había intrigado bastante, hasta que pregunté de que se trataba. Recién ahí, mi esposo me comentó que tenía la opción de los derechos para una serie, con Elle Fanning y que estaba seguro que me iba a gustar porque “hay un personaje en el que todos dicen que podría ser tuyo”. Me sentí halagada. Pero recién ahí leí que mi personaje tampoco figura demasiado en el libro original. Se veía como un trabajo muy chico y yo tampoco estaba demasiado entusiasmada en trabajar con mi marido. Hace tanto tiempo que estamos casados, no quería arriesgarlo... pero me enamoré del personaje de Elle (Fanning). Me encantó su fuego, sus fallas, su pasión por sobrevivir. Me pareció que yo también podía agregarle mucho más. Mi personaje apenas aparecía en unas diez páginas, pero me impactó demasiado. Y acepté. ¿Qué aspectos de la serie creen que se merecen las 8 nominaciones al Premio Emmy? EF: Hay muchos aspectos del personaje de Margo que me encantan, por todos los desafíos que tiene. El guion era demasiado bueno, todos los detalles estaban escritos, muy bien detallados. Y me gustó el hecho de afrontar algo tan nuevo, por el miedo que también me dio al aceptar.

¿Cómo interpretar una madre casi adolescente? EF: Nunca antes había interpretado un personaje como el de ella, una madre tan joven. Y yo también quise mostrarla como alguien auténtico, para que otras personas también se pudieran sentir identificadas. Es obvio que no soy madre y tuve que pensar bastante en el tema. Pedí que me dejaran tener al bebé bastante tiempo dentro del estudio. Trabajamos con varios bebés, aunque también había muñecos que parecían sacados de una película de terror (Risas). Se suponía que el verdadero bebé tenía que llorar cuando Michelle lo levantaba en brazos pero sonreía cuando la veían. La amaba (Risas). MP: Lo amaba tanto yo... EF: Es lo que también agregó un factor de realidad a la filmación. Margo es un personaje complicado, una persona con todas las fallas, muy fácil de juzgar desde afuera. La historia pasa por la relación familiar y podíamos llegar a pelearnos entre nosotras, pero al final del día, se nota el amor que hay entre estos dos personajes.