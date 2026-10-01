Coahuila: el acoso escolar, una bomba de tiempo que requiere atención

Coahuila: el acoso escolar, una bomba de tiempo que requiere atención

+ Seguir en Seguir en Google
Katya González
por Katya González

Las experiencias de rechazo, humillación y violencia durante la etapa escolar pueden dejar huellas a largo plazo que deben ser atendidas antes de que se conviertan en resentimiento y violencia, señaló la doctora Karla Patricia Valdés

Coahuila
/
COMPARTIR

El hecho de que los responsables del ataque registrado en una secundaria de Torreón, Coahuila, sean jóvenes y exalumnos del plantel abre una discusión sobre las consecuencias que pueden dejar el acoso, el rechazo y la violencia escolar cuando no son atendidos.

Para la psicóloga Karla Patricia, profesora de la Universidad Autónoma de Coahuila, estas experiencias pueden dejar marcas que permanecen con el tiempo y que pueden convertirse en factores de riesgo que deben detectarse y atenderse de manera oportuna.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/veladoras-y-plegarias-por-victimas-de-ataque-en-torreon-diocesis-expreso-su-solidaridad-GP23860125

¿Qué lectura, desde la psicología, se puede dar a los hechos registrados en este plantel?

Cuando no logramos atender, darle seguimiento y generar algún tipo de estructura social, familiar y de comunidad para ir guiando en respeto y cultura de paz, se pueden cargar situaciones a lo largo de los años.

Una experiencia que una persona pudo haber vivido durante su etapa escolar puede permanecer y dejar una marca.

$!Coahuila: el acoso escolar, una bomba de tiempo que requiere atención

¿El acoso escolar puede dejar consecuencias a largo plazo?

Depende de cada persona y de cada situación vivida. Tener experiencias violentas, de rechazo o de humillación sí puede generar un resentimiento que no pasa necesariamente con el tiempo ni con la edad.

Puede marcar a las personas y manifestarse con problemas de autoestima, consumo de alcohol, dificultades en las relaciones interpersonales o actitudes de rechazo, violencia, enojo y molestia.

Lo ideal sería que esas situaciones no sucedieran y que no dejaran esas huellas. Pero existen reacciones que, aunque son menos comunes, pueden ser muy intensas.

$!La psicóloga Karla Patricia señaló que las experiencias de rechazo y violencia pueden dejar marcas a largo plazo.
La psicóloga Karla Patricia señaló que las experiencias de rechazo y violencia pueden dejar marcas a largo plazo. ARCHIVO

¿Qué pasa cuando una experiencia no se atiende?

Esa pequeña acción, esa pequeña burla, esa carrilla, molestar a un niño o decirle algo, también puede llegar a desembocar en un resentimiento crónico y negativo.

No tenemos por qué arriesgarnos, ni arriesgar a nuestras infancias y adolescencias, a que vivan este tipo de situaciones y que les deje una marca negativa, pequeña, mediana o grande.

Por eso tenemos que trabajar desde la raíz, desde la erradicación del acoso escolar y de este tipo de violencia que hemos estado viendo cada vez con mayor frecuencia en los planteles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/hermanos-armados-entran-a-secundaria-de-torreon-muere-maestra-GN23846707

Creo que esto tiene que llevar a las autoridades a hacer una reflexión profunda de qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y cómo estamos generando un clima de seguridad y confianza.

La escuela tiene que ser un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo de las capacidades de una persona, pero desafortunadamente, en muchos casos, también es un lugar de violencia, agresión y generación de trauma.

Y esto no es una tarea nada más de las escuelas. Es de las familias, de la sociedad y de todas las instituciones que conformamos un estado y un país.

¿Qué otros factores pueden influir en que la violencia escale?

Tenemos que analizar muchas dimensiones: lo individual, lo familiar, las vivencias que han tenido estas personas, si había o no consumo de alcohol, antecedentes de comportamientos impulsivos y también el acceso a las armas utilizadas.

Tenemos que estar atentos no solamente a lo que ocurre en los espacios cotidianos, sino también a los espacios de interacción virtual, donde pueden reforzarse estas conductas.

No podemos quedarnos con una explicación superficial y decir simplemente que había un problema en la familia o que había una experiencia de rechazo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ya-me-toca-a-mi-circula-video-atribuido-a-presunto-homicida-de-secundaria-en-torreon-DP23860553

¿Qué tendría que hacerse para evitar que el acoso escolar termine dejando consecuencias a largo plazo?

Tenemos que apostarle a la prevención. Hay que detectar las situaciones de violencia, atenderlas y generar espacios donde los jóvenes puedan hablar de lo que están viviendo.

También hay que reforzar la comunicación y la confianza con las familias, conocer qué relaciones tienen nuestros hijos, cómo se sienten y qué están viviendo.

Si una persona siente que está acumulando resentimiento, rechazo o algún tipo de malestar emocional, también puede buscar ayuda a tiempo. No tenemos que esperar a que ocurra algo para intervenir.

0 / 0 Descargar
Cargando documento…
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Acoso
Bullying
Educación
Localizaciones
Coahuila
Torreón
Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El ataque en la Secundaria General Número 13 por parte de los gemelos dejó una persona muerta y cuatro lesionadas.

Legisladores de Coahuila plantean reforzar la seguridad escolar tras ataque en secundaria de Torreón
Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
true

Costo de vida: en Coahuila es una variable muy relevante
true

POLITICÓN: Tony Flores regresa al Congreso de Coahuila; ahora falta que asista a las sesiones
La llegada de los bisontes forma parte de un proyecto de restauración de los pastizales y conservación de la biodiversidad del Desierto Chihuahuense

Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación