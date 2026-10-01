Series Divisionales MLB 2026: así se jugarán los cruces rumbo a la Serie Mundial

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    Series Divisionales MLB 2026: así se jugarán los cruces rumbo a la Serie Mundial
    La Ronda Divisional de la MLB 2026 reúne a los ocho sobrevivientes de octubre en cuatro series al mejor de cinco juegos.

Ocho equipos siguen con vida en la Postemporada; Dodgers busca el tricampeonato, mientras Yankees, Braves, Padres y White Sox llegan desde la Ronda de Comodines

La Postemporada 2026 de las Grandes Ligas entra en su segunda escala.

Ocho equipos siguen con vida y desde este sábado comenzarán las Series Divisionales de la MLB, una ronda al mejor de cinco juegos que definirá a los cuatro invitados a las Series de Campeonato.

En la Liga Nacional, el bicampeón Dodgers de Los Ángeles iniciará la defensa de su corona ante Braves de Atlanta, que eliminó a los Phillies de Filadelfia en tres encuentros de Comodín.

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Los Dodgers tendrán la ventaja de localía y recibirán los Juegos 1 y 2; Atlanta albergará el 3 y, si hace falta, el 4, mientras que un eventual quinto duelo volvería a Los Ángeles. El primer choque será el sábado a las 2 de la tarde.

Atlanta dominó 5-1 la serie particular de 2026, pero Los Ángeles llega con una rotación encabezada por Yoshinobu Yamamoto, Tarik Skubal, Blake Snell y Tyler Glasnow.

Del otro lado, Chris Sale será una de las piezas centrales de los Braves para intentar contener a una ofensiva liderada por Shohei Ohtani.

La otra llave de la Nacional enfrentará a los Brewers de Milwaukee, primer sembrado, contra Padres de San Diego. Los californianos barrieron a Chicago Cubs y ahora retarán al mejor posicionado del circuito.

El Juego 1 será el sábado a las 6:30 de la tarde en Milwaukee. San Diego ganó cuatro de los seis duelos directos de la campaña regular.

En la Liga Americana, Rays de Tampa Bay, número uno de la siembra, se medirá con Yankees. Nueva York avanzó tras barrer a Red Sox de Boston y abrirá como visitante.

El primer juego está programado para el sábado a las 4:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Tampa Bay se llevó siete de 13 enfrentamientos ante los Yankees durante el calendario regular.

El cuarto cruce será Guardians de Cleveland contra White Sox. Chicago dejó fuera a Astros de Houston en dos juegos y ahora se encontrará con su rival de la División Central.

El Juego 1 está previsto para las 11 de la mañana del sábado en Cleveland. White Sox ganó siete de los 13 enfrentamientos directos de 2026.

Las cuatro eliminatorias se disputarán al mejor de cinco: los dos primeros encuentros en casa del mejor sembrado, los Juegos 3 y 4 en la sede del rival y un eventual Juego 5 nuevamente con el equipo de mayor siembra.

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La actividad puede extenderse hasta el sábado 10 de octubre.

Con Dodgers buscando el tricampeonato, Brewers y Rays defendiendo su condición de primeros sembrados y Yankees, Braves, Padres y White Sox llegando impulsados por la ronda de Comodines, la MLB entra en el tramo en el que cada lanzamiento puede cambiar el destino de octubre.

Cada serie tendrá margen mínimo para fallar.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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