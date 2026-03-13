Escándalo en la vida de Ana Bárbara: aseguran que perdonó infidelidad de su esposo

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/ 13 marzo 2026
    Escándalo en la vida de Ana Bárbara: aseguran que perdonó infidelidad de su esposo
    Engaño. Ángel Muñoz, esposo de la intérprete, habría confirmado el romance con una exempleada, según versiones difundidas por medios. FOTO: CUARTOSCURO/ INTERNET

El presunto romance entre Ángel Muñoz y una exempleada habría desatado nuevas polémicas en torno a la cantante

La tormenta se desató con fuerza alrededor de la cantante Ana Bárbara, ya que los conflictos en su vida personal han salido a la luz pública, obligándola incluso a retirarse temporalmente de algunos proyectos musicales y de la vida pública.

Entre las polémicas destaca la supuesta infidelidad que habría sufrido por parte de su esposo, Ángel Muñoz, quien presuntamente mantuvo una relación con una exempleada. Pese a que la joven ha aparecido en diversos programas de televisión dando detalles del romance, la intérprete de Lo Busqué habría decidido perdonar tanto la exposición mediática como la infidelidad.

El periodista Jordi Martín aseguró que tuvo contacto directo con Muñoz, quien no sólo confirmó el romance, sino que también afirmó que la única intención de Adriana sería causar daño a la cantante. “La única intención de Adriana es herir a Ana Bárbara, que yo termine con Ana, pero no lo va a conseguir”, habría declarado el esposo de la artista zacatecana.

¿QUÉ LE PASÓ A ANA BÁRBARA?

Aunque la polémica continúa, versiones recientes aseguran que la intérprete habría decidido perdonar a su esposo y continuar con su matrimonio, pese a las declaraciones de la mujer señalada como la tercera en discordia.

De acuerdo con lo expresado en un programa transmitido el 11 de marzo, la conversación habría sido clara: “No se van a divorciar. Ana Bárbara ha perdonado a Ángel. Van a seguir viviendo juntos en su casa de Beverly Hills”. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir esta versión.

Días antes también trascendió que, según Adriana —la mujer involucrada—, Muñoz mantenía constantes atenciones hacia ella. “Me complacía en absolutamente todo, en cada viaje. Me pagó sesiones de fotos, trámites administrativos, me dio dinero en efectivo. Me decía que quería dejarla”, habría relatado.

LÍO CON LAS NANAS

En medio de la polémica, una nueva controversia se sumó al caso. Dos extrabajadoras denunciaron públicamente al esposo de la cantante por presunto maltrato, hostigamiento y amenazas.

A través de un comunicado de prensa, las mujeres identificadas como Katty y Martha señalaron que trabajaron durante más de 18 años como niñeras en la casa de Ana Bárbara y que, durante ese tiempo, fueron testigos de conductas que consideraron inapropiadas por parte de Muñoz hacia los hijos de la artista.

“El trato del esposo de la señora hacia los niños incluía la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos”, se lee en el documento.

Las extrabajadoras aseguran que, al negarse a participar o guardar silencio sobre estas situaciones, decidieron presentar su renuncia, lo que —afirman— provocó reacciones de hostigamiento e intimidación por parte de Muñoz.

https://vanguardia.com.mx/show/entre-amenazas-y-glamour-incrementan-los-oscar-la-seguridad-tras-alerta-del-fbi-LL19569615

“Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del señor Muñoz”, agregaron.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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