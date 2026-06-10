‘¡Estamos listos!’: Shakira tras los ensayos para inaugurar el Mundial

‘¡Estamos listos!’: Shakira tras los ensayos para inaugurar el Mundial

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Israel García
por Israel García

El videoclip de la canción ‘Dai Dai’, que interpretará este jueves, superó los 100 millones de reproducciones en YouTube a sólo dos semanas de su estreno

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Llegó el momento y mañana será la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. La principal estrella de la ceremonia será Shakira, quien a través de sus redes sociales aseguró estar lista para celebrar con los asistentes y con los millones de aficionados que seguirán la transmisión desde la Ciudad de México.

Desde hace una semana, la estrella colombiana ha compartido diversos momentos de los ensayos previos al evento que mañana se hará realidad. ‘Shaki’ ha mantenido informados a sus millones de seguidores y, hace unas horas, publicó varios videos mostrando cómo ensayaba cada vez que tenía oportunidad, incluidos, por supuesto, los ensayos dentro del estadio.

”¡Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos! ¡Tenemos muchas ganas de verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA!”, escribió la intérprete de ‘La Loba’.

BELINDA: ‘VAMOS A HACER HISTORIA’

Más tarde, Belinda se sumó a los artistas que compartieron en redes sociales su emoción y preparación para participar en la ceremonia, donde interpretará ‘Por Ella’ junto a Los Ángeles Azules.

“No puedo creer que mañana vamos a hacer historia. 11 de junio de 2026, apertura del Mundial. ¡Jamás imaginé ser parte de algo tan histórico!”, expresó la protagonista de ‘Cómplices al Rescate’ a sus miles de seguidores.

La actriz de ‘Mentiras, La Serie’ incluso compartió hace algunos días un momento de backstage junto a la colombiana. Cabe recordar que en 2025 Shakira la invitó a compartir escenario durante una de las fechas de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, lo que refleja la cercanía que existe entre ambas artistas.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESTÁ NERVIOS

Alejandro Fernández está listo, aunque también nervioso, pues en pocas horas interpretará el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de México, donde se inaugurará la Copa Mundial de Futbol.

El cantante, uno de los máximos referentes del regional mexicano e hijo del ídolo Vicente Fernández, confesó que siente nervios por una presentación que será observada por miles de asistentes en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

“No va a ser nada fácil estar ahí, que te vean en cámara y en televisión no sé cuántos millones de personas”, dijo a su salida del Auditorio Nacional, donde se realizó el festival Vibra México, como parte del programa cultural previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿A QUÉ HORA ES LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA COPA MUNDIAL?

¿Dónde verla? Canal 5, Azteca 7, ViX y las redes sociales oficiales de la FIFA.

Hora: 11:30 horas (tiempo del centro de México), desde el Estadio Ciudad de México.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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