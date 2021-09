Estas son las tendencias en Star+

Disney suma Star plus a la oferta del streaming de la televisión en México. Originalmente su llegada a nuestro país estaba programada para junio de este año, pero no fue hasta el 31 de agosto que se hizo oficial, debido al estreno previo de HBO Max. Así Star plus retrasó su estreno, pero llegó con fuerza a las televisiones mexicanas.

Las tendencias en su arranque

Just Watch dio a conocer que en sus primeros días, las películas más vistas en Star plus fueron: “Jojo Rabbit”, “In Time”, “Logan, “Isla de Perros”, “Kingsman: Servicio secreto”, “Deadpool”, “El gran hotel Budapest”, “La forma del agua”, “Kingsman: El círculo de oro” y “Cisne negro”.