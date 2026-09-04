Detienen a influencer ‘Azlan’ por incendio de ring en Hermosillo; tenía orden de aprehensión por violación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves sobre la detención de cuatro personas relacionadas con los hechos registrados el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde un grupo armado ingresó al recinto, realizó detonaciones y posteriormente incendió el ring preparado para la función “Noche Suprema: El Norte Manda”. De acuerdo con el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, tres de los detenidos son investigados por su probable participación en los hechos ocurridos en el CUM y por su posible relación con diversos homicidios registrados recientemente en la capital del estado. El cuarto detenido fue identificado públicamente como un influencer que, según las investigaciones, utilizaba sus plataformas digitales para promover actividades relacionadas con la venta de drogas. El medio Infobae reportó que se trata de Azlan “N”.

¿QUIÉN ES AZLAN “N”, INFLUENCER DETENIDO EN HERMOSILLO? Según la información proporcionada por la Fiscalía de Sonora, el cuarto detenido es un joven que era identificado como influencer y que presuntamente utilizaba sus redes sociales para promocionar actividades vinculadas con la venta de drogas durante distintos eventos. Salas Chávez señaló que esta persona también contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación. La FGJES precisó que su captura forma parte de las mismas investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en el Centro de Usos Múltiples, aunque será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento. TRES DETENIDOS SON INVESTIGADOS POR HOMICIDIOS La Fiscalía estatal informó que las tres personas detenidas por su probable relación con el ataque al CUM también son objeto de investigaciones ministeriales por diversos homicidios cometidos recientemente en Hermosillo. La dependencia indicó que los tres serán puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente en las próximas horas para continuar con el proceso legal. “Estos sujetos ya no seguirán generando violencia en la ciudad”, declaró el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, de acuerdo con el comunicado difundido por la FGJES. La Fiscalía señaló que mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con personas que formaban parte del elenco programado para la función y que cuentan con carpetas de investigación en integración. La dependencia agregó que, conforme se obtengan nuevos datos de prueba, los expedientes que correspondan serán judicializados ante los tribunales.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CUM DE HERMOSILLO? Los hechos ocurrieron durante la noche del 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, ubicado en Periférico Norte y bulevar Solidaridad. Según la Fiscalía, sujetos identificados como integrantes de un grupo criminal ingresaron al recinto y realizaron detonaciones con rifles de asalto. Posteriormente, incendiaron el ring que había sido instalado para la función “Noche Suprema: El Norte Manda”, programada para el 29 de agosto. El espectáculo contemplaba la participación de influencers y boxeadores. La información disponible señala que las investigaciones buscan establecer las circunstancias que llevaron al ataque y determinar la responsabilidad de las personas involucradas. FISCALÍA MANTIENE ABIERTAS LAS INVESTIGACIONES

FISCALÍA MANTIENE ABIERTAS LAS INVESTIGACIONES La FGJES indicó que las indagatorias continúan dentro de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad, con la participación de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad. La dependencia también señaló que ejercerá acción penal contra quien resulte responsable y que dará vista a las autoridades federales cuando corresponda. La Fiscalía reiteró que las investigaciones se desarrollarán respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Hasta el momento, la dependencia no ha informado públicamente que exista una resolución judicial que determine responsabilidad penal de los cuatro detenidos.

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