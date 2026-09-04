$!¿Quién es Óscar Adrián, “Oscorp”, influencer detenido por presunta pornografía infantil en Guadalajara?

Óscar Adrián “N”, conocido en redes sociales como “Oscorp”, permanece a disposición de un juez de control luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutara una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. La detención ocurrió este jueves durante un cateo realizado en un domicilio ubicado en la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara. La investigación se originó a partir de información relacionada con cuentas digitales, correos electrónicos y direcciones IP vinculadas con el domicilio del ahora detenido. Antes de su captura, Óscar Adrián mantenía una presencia activa en plataformas digitales, principalmente mediante contenidos relacionados con entretenimiento, espectáculos, música y eventos.

“OSCORP” SE PRESENTABA COMO PRODUCTOR Y PROMOTOR DE EVENTOS EN REDES SOCIALES En TikTok, Óscar Adrián utilizaba la cuenta “Oscorp Oficial”, que antes de su detención contaba con 4 mil 413 seguidores y acumulaba 339 mil 200 “me gusta”. En esa plataforma difundía publicaciones relacionadas con eventos musicales, conciertos y colaboraciones con otros creadores de contenido. La biografía de la cuenta lo identificaba como “productor, promotor y coordinador de eventos” y hacía referencia a perfiles y organizaciones vinculadas con la industria del entretenimiento, entre ellos Badabun, Talento Líder y una cuenta identificada como Asheeboee. Su actividad en redes estaba relacionada principalmente con la cobertura y promoción de espectáculos. Tras conocerse la detención, usuarios comenzaron a publicar comentarios en su última publicación de TikTok, en la que aparece una imagen acompañada de la palabra “Recuerdos”. Entre los mensajes publicados se encontraban preguntas y señalamientos relacionados con la investigación por la que fue detenido. La interacción ocurrió después de que se difundiera públicamente información sobre su captura. “OSCORP” TAMBIÉN TENÍA UN CANAL DE YOUTUBE CON MILES DE SEGUIDORES La actividad digital de Óscar Adrián también se extendía a YouTube, donde operaba el canal “OSCORP ALEXANDER”, identificado con el usuario @alexander280908. El canal llegó a registrar 10 mil suscriptores y 738 videos publicados a lo largo de varios años. En su descripción se presentaba como “el Canal Oficial del Medio de Comunicación Digital llamado Oscorp”. Entre los contenidos publicados había entrevistas, coberturas de conciertos, información sobre espectáculos y videos relacionados con artistas nacionales e internacionales. El canal incluía material sobre Fuerza Regida durante su gira “Pero No Te Enamores Tour 2024” en Guadalajara, así como contenidos relacionados con las Fiestas de Octubre de 2023, evento en el que participaron agrupaciones como Black Eyed Peas. También difundió un video sobre la llegada de Cirque du Soleil a Guadalajara en 2024.

¿QUÉ ARTISTAS Y EVENTOS CUBRÍA “OSCORP”? El contenido disponible en el canal incluía entrevistas y publicaciones relacionadas con distintos exponentes de la música y el entretenimiento. Entre los nombres mencionados en los videos se encuentra Darío Quezada, exvocalista de Banda Cuisillos, además de contenidos relacionados con Canelo Álvarez y sus declaraciones sobre la victoria de Lionel Messi con la selección de Argentina. También se difundieron carteleras de distintas ediciones de las Fiestas de Octubre, con agrupaciones como Los Yonic’s, Los Barón de Apodaca y Los Terrícolas. A esto se sumaban entrevistas y participaciones de artistas de los géneros urbano y regional, entre ellos Josemababy y Axel Mendoza. Sin embargo, durante la madrugada del 4 de septiembre, el canal de YouTube dejó de estar disponible y fue eliminado. INVESTIGACIÓN COMENZÓ CON UNA ALERTA INTERNACIONAL La investigación contra Óscar Adrián no se originó en Jalisco. De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, cuentas, correos electrónicos y direcciones IP relacionadas con el domicilio del detenido fueron identificadas inicialmente por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo estadounidense que opera la plataforma CyberTipline. Esta herramienta recibe reportes relacionados con posibles casos de explotación sexual infantil en internet y los canaliza a las autoridades correspondientes. Durante 2025, la CyberTipline recibió 21.3 millones de reportes de posible explotación sexual infantil. De acuerdo con los datos referidos en la investigación, 77 por ciento correspondió a actividad de usuarios ubicados fuera de Estados Unidos. El NCMEC mantiene mecanismos de colaboración con empresas tecnológicas y autoridades de 170 países y territorios para canalizar este tipo de alertas. FISCALÍA DE JALISCO ABRIÓ UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Tras recibir la información correspondiente, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia de la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación. Las indagatorias derivaron en dos órdenes judiciales: una relacionada con la aprehensión de Óscar Adrián y otra para realizar un cateo en su domicilio. La Fiscalía señala al detenido como probable responsable de trata de personas en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Al tratarse de una investigación en curso, la imputación corresponde a la hipótesis que deberá ser presentada y analizada ante la autoridad judicial, por lo que será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento. AUTORIDADES INVESTIGAN SI EXISTE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL La investigación permanece abierta y las autoridades buscan establecer el alcance de las actividades que presuntamente habría realizado el detenido. Entre los aspectos que se encuentran bajo investigación está determinar si Óscar Adrián habría participado también en la distribución del material señalado por las autoridades o si existe alguna relación con otros delitos que afecten la integridad de niñas, niños y adolescentes. Hasta ahora, la información oficial proporcionada sobre el caso se concentra en los delitos por los cuales fue ejecutada la orden de aprehensión y en las diligencias realizadas para localizarlo y asegurar indicios relacionados con la investigación. JALISCO REGISTRA OTRO CASO DETECTADO MEDIANTE CYBERTIPLINE La detención de Óscar Adrián ocurre semanas después de otro caso investigado en Guadalajara a partir de una alerta generada mediante la CyberTipline del NCMEC. En agosto, una mujer identificada como Eva Isabel “N” fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva oficiosa, señalada por almacenar pornografía infantil en Guadalajara. De acuerdo con la información del caso, la investigación también comenzó a partir de una alerta relacionada con la plataforma operada por el NCMEC. Ambos casos son investigados por autoridades de Jalisco de manera independiente.

¿QUÉ SIGUE EN EL CASO DE “OSCORP”? Óscar Adrián permanece a disposición de un juez de control, mientras la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación. La autoridad ministerial deberá presentar ante el órgano jurisdiccional los datos de prueba correspondientes para sustentar la imputación, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de ejercer los derechos que establece el proceso penal. La investigación también continuará para determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos o si el material presuntamente localizado tiene vínculos con otras investigaciones. Por ahora, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación y será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de Óscar Adrián “N” y, posteriormente, el desarrollo del proceso conforme a los elementos que sean presentados.