¡Exhibida! Filtra Javier Ceriani video de Imelda Tuñón en crisis emocional y autolesionándose

La tarde del lunes, el periodista argentino Javier Ceriani compartió un video en el que se observa a Imelda Tuñón atravesando una fuerte crisis emocional, durante la cual se arroja al suelo y se golpea la cabeza. El material habría sido grabado por Julián Figueroa, con quien presuntamente sostenía una discusión en ese momento.

El día resultó particularmente complicado para Imelda Tuñón, luego de que saliera a la luz el video donde aparece discutiendo con el cantante y actor. En las imágenes, ella se hiere a sí misma mientras él intenta calmarla y detener la agresión.

Uno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando, en medio de gritos, Imelda se azota contra el suelo, provocándose una lesión visible en la frente. De acuerdo con versiones difundidas, el video habría sido grabado por Figueroa —fallecido en 2023— con la intención de protegerse ante posibles acusaciones de violencia o para dejar evidencia del estado emocional de su entonces esposa.