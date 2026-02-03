¡Exhibida! Filtra Javier Ceriani video de Imelda Tuñón en crisis emocional y autolesionándose
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
De acuerdo con el material, que ya se hizo viral en redes sociales, Julián Figueroa habría grabado el momento para prevenir posibles denuncias por violencia física en su contra
La tarde del lunes, el periodista argentino Javier Ceriani compartió un video en el que se observa a Imelda Tuñón atravesando una fuerte crisis emocional, durante la cual se arroja al suelo y se golpea la cabeza. El material habría sido grabado por Julián Figueroa, con quien presuntamente sostenía una discusión en ese momento.
El día resultó particularmente complicado para Imelda Tuñón, luego de que saliera a la luz el video donde aparece discutiendo con el cantante y actor. En las imágenes, ella se hiere a sí misma mientras él intenta calmarla y detener la agresión.
Uno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando, en medio de gritos, Imelda se azota contra el suelo, provocándose una lesión visible en la frente. De acuerdo con versiones difundidas, el video habría sido grabado por Figueroa —fallecido en 2023— con la intención de protegerse ante posibles acusaciones de violencia o para dejar evidencia del estado emocional de su entonces esposa.
¿QUÉ PASÓ CON IMELDA TUÑÓN?
Ceriani, quien es conocido por su programa en vivo transmitido a través de YouTube.
“Imágenes fuertes de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. Aclaro algo importante: no son imágenes generadas por IA. Un experto independiente confirmó su autenticidad tras el análisis correspondiente”, escribió el periodista argentino al compartir el material en sus redes sociales.
En el video, tras la crisis de Imelda, se escucha a Julián Figueroa decir: “Te tengo grabada, si me atacas te tengo grabada, vas a la cárcel”, mientras intenta documentar lo ocurrido.
Imelda, quien aparece vestida con una bata de baño, le pide que se retire y cierra la puerta entre insultos. Segundos después, Julián vuelve a ingresar al baño y se escucha decir: “Como me quemaste los ojos con acetona, ¿no? Ese golpe te lo hiciste tú sola”, menciona el hijo de Maribel Guardia en la grabación.
Posteriormente, Tuñón reaccionó en redes sociales, asegurando que el video fue sacado de contexto: “Fue sacado de contexto, es reacción a una violencia doméstica. Tengo fotos y testigos”, escribió en uno de sus mensajes tras hacerse público el material.
EL PÚBLICO RESPONDE
En redes sociales, los usuarios reaccionaron de manera dividida. Mientras algunos cuestionaron la autenticidad del video, otros señalaron presuntas intenciones negativas por parte de Imelda.
“Que la investiguen bien, está bien Julián”, comentó la usuaria de Facebook identificada como Sherly Morales.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
En contraste, Carolina Solís opinó: “Él aprovecha la manipulación grabando y obtiene pruebas reales a su beneficio”, escribió en la misma red social.