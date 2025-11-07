Experiencia Stranger Things llega a CDMX; fechas y boletos

/ 7 noviembre 2025
    Experiencia Stranger Things llega a CDMX; fechas y boletos
    La Experiencia Stranger Things llega a la CDMX el 13 de diciembre en Expo Reforma. Conoce cómo comprar boletos, precios y detalles del recorrido interactivo que promete llevarte directo al Upside Down. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Experiencia Stranger Things, creada por Netflix y Fever, aterriza en Ciudad de México el próximo 13 de diciembre. Los visitantes podrán vivir una aventura inmersiva con efectos especiales, escenarios de la serie y actores en vivo

La Experiencia Stranger Things finalmente llega a México, trayendo consigo el misterio, la nostalgia y el terror del universo creado por Netflix. Este evento inmersivo promete transportar a los asistentes a Hawkins, donde se enfrentarán al temible Vecna y a las criaturas del Upside Down, en una aventura que combina tecnología, actuación en vivo y escenografías impresionantes.

El evento comenzará el 13 de diciembre de 2025 en Expo Reforma, ubicada en avenida Morelos 67, colonia Juárez, y permanecerá abierto hasta mayo de 2026. Con una duración aproximada de 45 minutos por recorrido, los visitantes podrán después disfrutar de tiempo libre en el área “Mix-Tape”, donde podrán tomarse fotos, comer y revivir los mejores momentos de la serie.

Este proyecto forma parte de la estrategia de Netflix y Fever para ofrecer experiencias sensoriales únicas inspiradas en sus producciones más exitosas, como ya ocurrió en Nueva York, Londres y Los Ángeles, donde Stranger Things: The Experience se convirtió en todo un fenómeno.

CÓMO Y DÓNDE COMPRAR BOLETOS

La venta de boletos para esta experiencia inmersiva comenzará el 12 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Fever y del sitio oficial de Stranger Things: The Experience. Los precios variarán según el tipo de entrada y los beneficios incluidos, como acceso preferente o paquetes especiales.

Los asistentes podrán elegir distintos horarios a lo largo del día, con grupos limitados para garantizar una experiencia personalizada. Cada recorrido estará ambientado con efectos visuales, sonido envolvente y actuaciones que harán sentir al público dentro de la historia.

El evento está recomendado para mayores de 12 años, aunque puede asistir toda la familia. No se permitirá la entrada a menores de 5 años, debido a los efectos de luces y sonidos intensos.

UNA AVENTURA INMERSIVA EN DOS PARTES

La experiencia está dividida en dos fases. En la primera, los fans serán parte de una nueva historia original junto a Eleven, Dustin, Lucas y Max, quienes enfrentarán una amenaza del Upside Down a través de efectos especiales y proyecciones en 3D. Los visitantes se convertirán en héroes dentro del universo Stranger Things.

La segunda parte es la zona Mix-Tape, un homenaje vibrante a los años 80. Aquí se recrean lugares icónicos como Scoops Ahoy, El Palace Arcade y la sala de los Byers, donde los asistentes podrán disfrutar bebidas temáticas, música retro y productos exclusivos.

Cada detalle ha sido diseñado para que el público sienta que ha cruzado al otro lado, en una experiencia que mezcla terror, nostalgia y diversión.

DATOS CURIOSOS

• La experiencia ya fue un éxito en Londres, Nueva York y Los Ángeles, con boletos agotados en sus primeras semanas.

• La duración total del recorrido es de 45 minutos, más tiempo libre en el área Mix-Tape.

• La cooperación entre Netflix y Fever busca consolidar un nuevo formato de entretenimiento inmersivo global.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

