Experiencia Stranger Things llega a CDMX; fechas y boletos

El evento comenzará el 13 de diciembre de 2025 en Expo Reforma , ubicada en avenida Morelos 67, colonia Juárez, y permanecerá abierto hasta mayo de 2026 . Con una duración aproximada de 45 minutos por recorrido, los visitantes podrán después disfrutar de tiempo libre en el área “ Mix-Tape ”, donde podrán tomarse fotos, comer y revivir los mejores momentos de la serie.

La Experiencia Stranger Things finalmente llega a México , trayendo consigo el misterio, la nostalgia y el terror del universo creado por Netflix . Este evento inmersivo promete transportar a los asistentes a Hawkins , donde se enfrentarán al temible Vecna y a las criaturas del Upside Down , en una aventura que combina tecnología, actuación en vivo y escenografías impresionantes.

Este proyecto forma parte de la estrategia de Netflix y Fever para ofrecer experiencias sensoriales únicas inspiradas en sus producciones más exitosas, como ya ocurrió en Nueva York, Londres y Los Ángeles, donde Stranger Things: The Experience se convirtió en todo un fenómeno.

CÓMO Y DÓNDE COMPRAR BOLETOS

La venta de boletos para esta experiencia inmersiva comenzará el 12 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Fever y del sitio oficial de Stranger Things: The Experience. Los precios variarán según el tipo de entrada y los beneficios incluidos, como acceso preferente o paquetes especiales.

Los asistentes podrán elegir distintos horarios a lo largo del día, con grupos limitados para garantizar una experiencia personalizada. Cada recorrido estará ambientado con efectos visuales, sonido envolvente y actuaciones que harán sentir al público dentro de la historia.

El evento está recomendado para mayores de 12 años, aunque puede asistir toda la familia. No se permitirá la entrada a menores de 5 años, debido a los efectos de luces y sonidos intensos.

UNA AVENTURA INMERSIVA EN DOS PARTES

La experiencia está dividida en dos fases. En la primera, los fans serán parte de una nueva historia original junto a Eleven, Dustin, Lucas y Max, quienes enfrentarán una amenaza del Upside Down a través de efectos especiales y proyecciones en 3D. Los visitantes se convertirán en héroes dentro del universo Stranger Things.

La segunda parte es la zona Mix-Tape, un homenaje vibrante a los años 80. Aquí se recrean lugares icónicos como Scoops Ahoy, El Palace Arcade y la sala de los Byers, donde los asistentes podrán disfrutar bebidas temáticas, música retro y productos exclusivos.

Cada detalle ha sido diseñado para que el público sienta que ha cruzado al otro lado, en una experiencia que mezcla terror, nostalgia y diversión.