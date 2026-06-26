Fallece el animador digital Luis de la Rosa en trágico accidente de tren en Francia a los 34 años de edad

La noticia comenzó a difundirse este jueves 25 de junio, luego de que colegas y personas cercanas al artista confirmaron su muerte. El creativo originario de Hermosillo se encontraba en territorio francés con motivo del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy , uno de los encuentros más importantes del mundo para esta industria.

La industria de la animación digital mexicana recibió una noticia que conmocionó a creadores y artistas: el fallecimiento de Luis de la Rosa , animador sonorense de 34 años, quien perdió la vida en un accidente ferroviario ocurrido en Francia.

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió la noche del miércoles 24 de junio alrededor de las 20:00 horas, tiempo de Francia, cuando un tren del sistema Leman Express impactó al animador en una zona cercana a la avenida Aristide Briand.

Las primeras versiones señalan que Luis de la Rosa caminaba por un área restringida de las vías ferroviarias, un espacio cerrado al público. Según los informes preliminares, el conductor habría realizado una advertencia antes del impacto, pero la situación terminó en una tragedia.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación para determinar con precisión las circunstancias del accidente y esclarecer los hechos.

COLEGAS DESPIDEN A UN CREATIVO CON UNA GRAN TRAYECTORIA

Tras confirmarse la noticia, integrantes de la comunidad de animación expresaron su tristeza por la pérdida de uno de los profesionales mexicanos con mayor reconocimiento internacional.

Luis Manuel Villarreal, director del estudio de animación Jugando en Serio, recordó al artista y compartió que tuvo la oportunidad de trabajar con él en la película Space Jam 2.

“No puedo creer la noticia, en serio sigo sin poder creerlo, a Luis de la Rosa lo conocía hace ya algunos años en CDMX, era un talento impresionante en la animación”, escribió Villarreal en sus redes sociales.

El director también destacó la calidad humana del animador y agregó: “Tuve el gusto de trabajar en Space Jam 2 con él, un increíble ser humano, lamento profundamente su partida. Descansa en paz amigo”.

Otro de los mensajes que generó impacto fue el del animador Alex Torres, quien compartió unas palabras de despedida para su colega de varios años.

“Hoy no solo se fue uno de los mejores animadores del país, se fue un amigo, un colega, una persona que también alimentaba sus sueños y metas a futuro. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste”, publicó.

Las muestras de cariño reflejaron la influencia que Luis de la Rosa tuvo dentro del gremio creativo, especialmente entre quienes compartieron proyectos internacionales con él.

UNA CARRERA LIGADA A GRANDES PRODUCCIONES INTERNACIONALES

El nombre de Luis de la Rosa estaba relacionado con algunas de las producciones más conocidas de la animación contemporánea. Su trabajo formó parte de proyectos que llegaron a millones de espectadores alrededor del mundo.

Entre las producciones donde participó destacan:

· Spider-Man: Across The Spider-Verse

· My Little Pony

· Space Jam 2

· Lluvia de Hamburguesas: La Serie

Su trayectoria representaba el crecimiento de los artistas mexicanos dentro de una industria altamente competitiva, donde los animadores suelen colaborar con grandes estudios internacionales.

Un dato curioso sobre el mundo de la animación es que muchas películas y series requieren la participación de cientos de artistas especializados, desde diseñadores de personajes hasta expertos en movimiento, iluminación y efectos visuales.

La labor de creativos como Luis de la Rosa suele permanecer detrás de cámaras, pero resulta fundamental para construir universos visuales que forman parte de la cultura popular.

FRANCIA INVESTIGA EL ACCIDENTE QUE TERMINÓ CON SU VIDA

El fallecimiento del animador ocurrió mientras se encontraba fuera de México, en un viaje relacionado con su profesión y su interés por seguir conectado con la comunidad internacional de artistas.

El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy reúne cada año a especialistas, estudios y creadores de distintas partes del mundo, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes trabajan en cine animado, videojuegos y nuevas tecnologías visuales.

La noticia generó reacciones entre artistas mexicanos, quienes señalaron que la partida de Luis de la Rosa representa una pérdida importante para la industria nacional.