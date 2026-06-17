Fallece Daveigh Chase, interpretó a ‘Samara’, la icónica y terrorífica niña de ‘El Aro’

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    Fallece Daveigh Chase, interpretó a ‘Samara’, la icónica y terrorífica niña de ‘El Aro’
    Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo & Stitch, murió a los 35 años tras complicaciones médicas derivadas de una infección. VANGUARDIA/ARCHIVO

La actriz Daveigh Chase falleció a los 35 años. Su papel como Samara en “El aro” y su voz como Lilo marcaron a una generación

El mundo del cine recibió con sorpresa la noticia del fallecimiento de Daveigh Chase, actriz recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror “El aro” y por prestar su voz al personaje de Lilo en la cinta animada “Lilo & Stitch”.

La intérprete murió a los 35 años después de enfrentar complicaciones médicas relacionadas con una meningitis y una infección en la sangre que derivó en sepsis y un deterioro progresivo de sus órganos.

La noticia fue confirmada por su novio, Roy Hernandez, quien informó al portal TMZ que la actriz había sido hospitalizada a principios de mes en Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición. Durante esa estancia médica se desarrolló la infección que finalmente provocó su fallecimiento.

La carrera de Chase comenzó cuando era apenas una niña y, en poco tiempo, logró construir una trayectoria con personajes que permanecieron en la memoria del público.

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Su nombre quedó asociado a dos mundos muy distintos: el terror psicológico y la animación familiar, dos géneros donde dejó interpretaciones ampliamente reconocidas.

DAVEIGH CHASE Y EL PERSONAJE QUE CAMBIÓ EL CINE DE TERROR

En 2002, Daveigh Chase consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera al interpretar a Samara Morgan en “El aro”, una producción que se convirtió en un referente del cine de terror de principios de los años 2000.

Su personaje, una niña misteriosa que emerge de una cinta de video para provocar miedo y tensión, se transformó en una de las figuras más icónicas del género.

Aunque su participación en pantalla fue breve, la presencia de Samara tuvo un impacto enorme por la combinación de misterio, silencio y una imagen visual que quedó grabada en la cultura popular.

La actuación le permitió ganar el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003, reconocimiento que consolidó su lugar dentro del cine de terror.

Durante la ceremonia de premiación, Chase incluso retomó la esencia de su personaje con una frase que recordó a Samara frente al público.

“Solo quiero decir que todos sufrirán”, expresó la actriz mientras recibía el premio, antes de agradecer a MTV.

Más allá del miedo que provocaba su personaje, la actuación mostró la capacidad de Chase para construir una figura compleja desde una edad muy temprana.

UNA VOZ QUE MARCÓ LA ANIMACIÓN INTERNACIONAL

El mismo año en que apareció como Samara, Daveigh Chase también logró reconocimiento en el mundo de la animación gracias a su participación en “Lilo & Stitch”, donde dio voz a Lilo, una niña hawaiana que encuentra una amistad inesperada con un extraterrestre.

El papel fue completamente distinto al de “El aro”, demostrando la versatilidad de la actriz para pasar de una historia oscura a una producción familiar de Disney.

También participó como la voz en inglés de Chihiro Ogino en “El viaje de Chihiro”, la reconocida película del director japonés Hayao Miyazaki.

Estos trabajos ayudaron a que Chase fuera identificada por distintas generaciones, no solo por el terror, sino también por personajes entrañables de la animación.

A partir de 2006, la actriz continuó su carrera en televisión con un papel importante en la serie de HBO “Big Love”, donde interpretó a Rhonda Volmer.

La producción, centrada en una familia polígama y fundamentalista, le permitió participar en 32 episodios durante cinco temporadas.

Su trayectoria también incluyó apariciones en producciones como “Donnie Darko”, “El quinto de Beethoven”, “Sabrina, la bruja adolescente” y “ER”.

EL REGRESO DE UN VIDEO Y LA CONVERSACIÓN EN REDES SOCIALES

Tras la muerte de la actriz, un antiguo video de 2003 volvió a circular en redes sociales debido al contexto del proceso judicial que enfrenta el músico Sean “Diddy” Combs.

Las imágenes muestran un encuentro durante los premios MTV Movie Awards, cuando Chase tenía 12 años y conversaba con Combs en los espacios detrás del escenario.

En el video, Combs aparece preguntándole si asistiría a una fiesta posterior al evento. La escena fue retomada en redes sociales años después, aunque no existe información confirmada de que Chase haya asistido a dicha celebración.

La grabación volvió a generar comentarios debido a las acusaciones legales contra Combs, quien enfrenta cargos relacionados con tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución.

El músico se declaró inocente y su equipo legal ha rechazado las acusaciones.

El resurgimiento del video abrió una nueva conversación pública sobre la exposición de jóvenes artistas en la industria del entretenimiento, especialmente aquellos que comenzaron sus carreras desde la infancia.

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DATOS CURIOSOS

· Daveigh Chase tenía solo 12 años cuando interpretó a Samara Morgan en “El aro”.

· La actriz logró reconocimiento mundial con dos personajes opuestos: una figura de terror y una protagonista infantil de animación.

· “El aro” fue una adaptación estadounidense de la película japonesa “Ringu”, estrenada originalmente en 1998.

· Daveigh Chase también participó en el doblaje al inglés de “El viaje de Chihiro”.

· Su personaje de Lilo en “Lilo & Stitch” se convirtió en uno de los papeles más queridos de su carrera.

· El premio MTV Movie Award a mejor villana reconoció una interpretación realizada cuando Chase era apenas una adolescente.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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