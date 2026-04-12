Fallece John Nolan a los 87 años de edad, actor británico que participó en Batman

Originario de Londres, Nolan desarrolló una carrera sólida en las artes escénicas británicas, destacando por su trabajo en instituciones de gran prestigio como la Royal Shakespeare Company y el National Theatre.

El actor británico John Nolan falleció a los 87 años, según reportó el Stratford-Upon-Avon Herald. Reconocido por su participación en producciones vinculadas al universo de Batman y por su papel en la serie Person of Interest, su muerte marca el cierre de una trayectoria amplia y consistente en teatro, cine y televisión.

FORMACIÓN Y LEGADO DEL ACTOR

Su formación y experiencia en estos espacios le permitieron consolidarse como un actor versátil, con dominio tanto del repertorio clásico como de producciones contemporáneas.

En televisión, uno de sus trabajos más destacados fue su participación protagónica en la miniserie de la BBC Daniel Deronda, adaptación de la novela de George Eliot. Este proyecto reforzó su presencia en la pantalla chica y lo posicionó como un intérprete de gran capacidad dramática.

EL APELLIDO NOLAN

Su carrera en cine también estuvo marcada por colaboraciones cercanas con su familia. Nolan era tío del director Christopher Nolan y del guionista Jonathan Nolan, con quienes trabajó en distintas producciones. Bajo la dirección de Christopher, participó en Following y Dunkirk, además de formar parte del universo de Batman al interpretar a Douglas Fredericks, integrante del consejo de Wayne Enterprises, en Batman Begins y The Dark Knight Rises.

En televisión contemporánea, también colaboró con Jonathan Nolan en Person of Interest, donde tuvo un papel recurrente que lo acercó a nuevas audiencias y consolidó su presencia en producciones internacionales.