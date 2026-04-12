Nostalgia y YouTube, Justin Bieber cierra segundo día de Coachella 2026 con viejos éxitos

Justin Bieber regresó a los escenarios en Coachella 2026 con un espectáculo introspectivo en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet, para reconciliarse con su pasado y cerrar el escenario principal en el segundo día del festival. Sobre un escenario minimalista y con una sudadera rosa, el cantante canadiense comenzó su concierto de este sábado con ‘All I Can Take’, primera de más de una decena de canciones que marcarían la primera parte de su actuación de sus álbumes ‘SWAG’ y ‘SWAG II’.

“Hay algunas caras hermosas en el público esta noche, también tenemos mucha gente en casa viendo, en su sala, en su habitación, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están en casa? Estaba pensando que tal vez podrían ayudarme con las canciones de esta noche, tal vez ayudarme a elegir sus favoritas, solo díganme la canción que quieren escuchar esta noche y tal vez la toquemos”, dijo a sus fans que estuvieron desde horas atrás en Indio, California, así como los millones que siguieron la transmisión en vivo desde YouTube. El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos.

Justin siguió con algunos temas de su más reciente disco, ‘SWAG II’ como ‘Speed Demon’, ‘First Place’ y ‘Butterflies’, para después volver a la computadora y leer el chat en vivo: “Muy bien, muy bien, muy bien, estoy viendo algunas canciones en el chat que quieren que toque, hay muchos ‘Walking Away’, ¿deberíamos tocarla? Hagámoslo”, señaló antes de comenzar con esta canción. El cantante, que no se presentaba en escenarios de gran formato desde su gira Justice World Tour en 2022, utilizó una computadora para interactuar, aparentemente, con el público que le enviaba peticiones de canciones a través de la transmisión de YouTube.

En una especie de karaoke masivo, Bieber revivió fragmentos de éxitos de sus inicios, como ‘Baby’ o ‘Favorite Girl’, e incluso proyectó el video en el que interpreta un cover’ de ‘With You’, de Chris Brown, que subió a la plataforma cuando tenía 13 años y que lo catapultó a la fama, temas que dejó correr en YouTube al tiempo que las cantaba para hacer un dueto con su versión más joven. “Hombre, hoy es una noche muy especial, pero siento que debo llevarlos en una especie de viaje, ¿recuerdan esta canción? Muy bien, la saben, pero ¿qué tan atrás quieren ir?, o, saben mucho, pero qué hay de esta otra”, dijo mientras buscó temas como ‘That should be me’ o ‘Beauty and a Beat’.

El canadiense no se detuvo ahí, la canción ‘Sorry’, videos de hace 19 años de él con una guitarra o momentos virales de su juventud fueron parte de su set en Coachella, lo que se sintió como una reconciliación con su pasado que, mencionó, en varias ocasiones fue difícil por la presión de la fama y los paparazzi. Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee.

”GRACIAS POR CUMPLIR NUESTRO SUEÑO... SER TELONEROS DE JUSTIN BIEBER” Su base de fans, conocidos como ‘Believers’, se conglomeró muchas horas antes de su presentación, pero comenzó a ser notoria su presencia durante la actuación de The Strokes, la banda anterior al show del canadiense. Los miembros de esa banda estadounidense de rock independiente, que fue cabeza de cartel en 2011, hicieron comentarios sarcásticos a lo largo de la noche sobre actuar antes que la estrella de pop. “Quiero darles las gracias por haber cumplido nuestro sueño de toda la vida de ser teloneros de Justin Bieber”, dijo irónicamente el bajista de The Strokes, Nikolai Fraiture, al público.

Publicidad

EFE Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

El Universal Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos. Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.