Fallece Quincy Jones a los 91 años, el legendario productor detrás de Michael Jackson y Frank Sinatra

Quincy Jones, un titán musical cuyo legado abarcó décadas y múltiples géneros, falleció a los 91 años. Conocido por producir el icónico álbum Thriller de Michael Jackson y colaborar con artistas como Frank Sinatra y Ray Charles, Jones dejó una marca imborrable en la música. El publicista de Jones, Arnold Robinson, confirmó que el productor falleció el domingo en su casa en Bel Air, Los Ángeles, rodeado de su familia. La familia emitió un comunicado en el que expresó su tristeza y orgullo por la vida y legado de Quincy.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Al fin tras 18 días! Trasladarán cuerpo de Liam Payne este lunes a Reino Unido

De pandillero a ícono de la música

Jones nació en 1933 en Chicago y creció en un ambiente difícil, rodeado de pandillas. Sin embargo, encontró una salida en la música, la cual fue su salvación. Desde joven, Jones mostró un talento excepcional que lo llevaría a convertirse en uno de los primeros ejecutivos afroamericanos en Hollywood y a colaborar con gigantes de la música.

A lo largo de su carrera, Jones se codeó con presidentes, estrellas de cine y leyendas de la música. Fue de gira con Count Basie y Lionel Hampton, y trabajó en álbumes de figuras icónicas como Sinatra y Ella Fitzgerald. Además, Jones compuso bandas sonoras para producciones premiadas como Raíces y In the Heat of the Night y dirigió la grabación del famoso tema benéfico We Are the World en 1985, una iniciativa en apoyo contra la hambruna en África.