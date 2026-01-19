Fallece Valentino, el último emperador de la moda

El mundo de la moda perdió este lunes a uno de sus figuras más emblemáticas e influyentes, el diseñador italiano Valentino Garavani, creador de la marca de alta cultura que lleva su nombre. Falleció a las edad de 93 años en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos, de acuerdo con la marca. El mundo glamoroso de Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nació en Voghera el 11 de mayo de 1932. En Piazza Mignanelli, justo detrás de Plaza de España, Valentino abrió su atelier a principios de los años 60, el más frecuentado por las damas del jet set internacional. En 1957 fundó Valentino junto a su padre. Pero los altos costos de gestión habían puesto en crisis la actividad. Fue decisivo el ingreso a la sociedad de Giancarlo Giammetti, entonces estudiante de arquitectura, con quien Garavani inició una nueva “maison” ocupándose solo del aspecto creativo y dejando a él el financiero.

We at Gucci are deeply sorry to hear of the passing of Valentino Garavani, a pioneering couturier and an icon of Italian fashion. pic.twitter.com/z9GgsORdVI — gucci (@gucci) January 19, 2026

En 1959 Valentino abrió su atelier en Roma en Via dei Condotti y en 1960 comenzó la colaboración con Giammetti. En 1962, después del triunfo de su primera colección en Pitti Moda de Florencia, Valentino se convirtió en uno de los “couturiers” más populares del mundo. En 1967 presentó su primera colección masculina. En 1968 comenzó a usar como logo la letra V y creó el vestido de novia de Jacqueline Bouvier para las bodas con Onassis. A partir de los años 70 abrió boutiques en las ciudades más importantes del planeta. El perfume que lleva su nombre nació en 1991. En 1990 dio vida a la Asociación L.I.F.E, con Giammetti, en apoyo de la investigación sobre el sida. Valentino nunca abandonó su trabajo como diseñador, aunque su despedida de la moda en Roma duró tres días. Fue una fiesta faraónica, el evento más glamoroso jamás diseñado en el mundo de la moda. Fueron invitados príncipes, divas de Hollywood, princesas y jefes de Estado. En Roma, el 45 aniversario de Valentino es recordado aún como tres días de fiestas suntuosas, que incluyeron una retrospectiva de vestidos de archivo en el Ara Pacis, un desfile de alta costura en el complejo de S. Spirito in Sassia, una gala entre las columnas del Templo de Venus, nunca concedido, con el Coliseo de fondo y el premio Oscar Dante Ferretti a cargo de la escenografía. “Siempre he seguido mi propio camino. Nunca he seguido el minimalismo, el grunge, es una ofensa para las mujeres ver cómo las visten”, respondía a quienes le pedían que comentara sobre las modas del momento. En redes sociales marcas como Gucci, Ralph Lauren y la revista Vogue lamentaron su partida. Con información de El Universal

The Maison remembers Mr. Valentino Garavani with deep emotion and profound affection.



His unique style and innate elegance will remain forever.



We share with heartfelt sympathy the grief of his loved ones, and we remain committed to preserving and elevating the valued creative,... pic.twitter.com/fyLCyh0oji — Valentino (@MaisonValentino) January 19, 2026

Fue una fiesta faraónica, el evento más glamoroso jamás diseñado en el mundo de la moda. Fueron invitados príncipes, divas de Hollywood, princesas y jefes de Estado. En Roma, el 45 aniversario de Valentino es recordado aún como tres días de fiestas suntuosas, que incluyeron una retrospectiva de vestidos de archivo en el Ara Pacis, un desfile de alta costura en el complejo de S. Spirito in Sassia, una gala entre las columnas del Templo de Venus, nunca concedido, con el Coliseo de fondo y el premio Oscar Dante Ferretti a cargo de la escenografía.

Valentino Garavani, el diseñador de modas italiano que lanzó su marca en 1960 y alcanzó fama mundial vistiendo a la realeza europea, primeras damas estadounidenses y estrellas de la época, ha fallecido. Tenía 93 años: https://t.co/KCI3frZsBT pic.twitter.com/qw9M6sdaZ7 — Vogue Mex y Latam (@voguelatam) January 19, 2026