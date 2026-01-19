Fallece Valentino, el último emperador de la moda

/ 19 enero 2026
    Fallece Valentino, el último emperador de la moda

El creador de la marca de alta costura falleció este lunes a los 93 años de edad

El mundo de la moda perdió este lunes a uno de sus figuras más emblemáticas e influyentes, el diseñador italiano Valentino Garavani, creador de la marca de alta cultura que lleva su nombre. Falleció a las edad de 93 años en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos, de acuerdo con la marca.

El mundo glamoroso de Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nació en Voghera el 11 de mayo de 1932. En Piazza Mignanelli, justo detrás de Plaza de España, Valentino abrió su atelier a principios de los años 60, el más frecuentado por las damas del jet set internacional.

En 1957 fundó Valentino junto a su padre. Pero los altos costos de gestión habían puesto en crisis la actividad. Fue decisivo el ingreso a la sociedad de Giancarlo Giammetti, entonces estudiante de arquitectura, con quien Garavani inició una nueva “maison” ocupándose solo del aspecto creativo y dejando a él el financiero.

En 1959 Valentino abrió su atelier en Roma en Via dei Condotti y en 1960 comenzó la colaboración con Giammetti. En 1962, después del triunfo de su primera colección en Pitti Moda de Florencia, Valentino se convirtió en uno de los “couturiers” más populares del mundo.

En 1967 presentó su primera colección masculina. En 1968 comenzó a usar como logo la letra V y creó el vestido de novia de Jacqueline Bouvier para las bodas con Onassis. A partir de los años 70 abrió boutiques en las ciudades más importantes del planeta. El perfume que lleva su nombre nació en 1991. En 1990 dio vida a la Asociación L.I.F.E, con Giammetti, en apoyo de la investigación sobre el sida.

Valentino nunca abandonó su trabajo como diseñador, aunque su despedida de la moda en Roma duró tres días.

Fue una fiesta faraónica, el evento más glamoroso jamás diseñado en el mundo de la moda. Fueron invitados príncipes, divas de Hollywood, princesas y jefes de Estado.

En Roma, el 45 aniversario de Valentino es recordado aún como tres días de fiestas suntuosas, que incluyeron una retrospectiva de vestidos de archivo en el Ara Pacis, un desfile de alta costura en el complejo de S. Spirito in Sassia, una gala entre las columnas del Templo de Venus, nunca concedido, con el Coliseo de fondo y el premio Oscar Dante Ferretti a cargo de la escenografía.

“Siempre he seguido mi propio camino. Nunca he seguido el minimalismo, el grunge, es una ofensa para las mujeres ver cómo las visten”, respondía a quienes le pedían que comentara sobre las modas del momento.

En redes sociales marcas como Gucci, Ralph Lauren y la revista Vogue lamentaron su partida.

Con información de El Universal

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

