Fallece Victor Willis, cantante de Village People y compositor del clásico ‘YMCA’

“ Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo. Victor murió este martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva ”, escribió la esposa del artista.

El mundo de la música perdió a una de sus figuras más reconocidas. Victor Willis , cantante principal de Village People y compositor del clásico internacional “ Y.M.C.A. ”, murió el martes 30 de junio de 2026 a los 74 años, confirmó su esposa, Karen Huff-Willis , mediante una publicación en redes sociales.

La noticia generó reacciones entre seguidores de la música disco y admiradores del grupo que marcó una época con canciones llenas de energía, coreografías reconocibles y una identidad visual que se volvió parte de la cultura popular.

Formada en Nueva York en 1977, Village People continuaba activa décadas después de su creación. De hecho, apenas un mes antes del fallecimiento de Willis, la agrupación había iniciado una gira europea con presentaciones en países como Chequia, Noruega, Tailandia, Italia y Francia.

El impacto de la banda fue mucho más allá de los escenarios. Sus canciones aparecieron en películas, producciones teatrales de Broadway y campañas publicitarias, consolidando un lugar especial dentro de la historia de la música contemporánea.

EL NACIMIENTO DE VILLAGE PEOPLE Y EL ASCENSO DE WILLIS

Nacido en Texas en 1951, Victor Willis creció en un ambiente relacionado con la música. Era hijo de un predicador y comenzó sus primeros pasos como cantante dentro del coro de la iglesia de su padre.

Con el tiempo llegó a Nueva York, donde desarrolló su carrera artística participando en obras teatrales y musicales. Uno de los momentos decisivos ocurrió en 1977, cuando el productor Jacques Morali y su socio Henri Belolo buscaban voces para un nuevo proyecto musical.

El director musical que trabajaba con ellos recomendó a Willis, quien en ese momento también formaba parte del elenco del musical de Broadway “The Wiz”.

Según la historia publicada por la agrupación, Morali le expresó al cantante una visión que cambiaría su vida: “Tuve un sueño en el que vos eras la voz principal de un álbum que yo producía y se convertía en un éxito enorme”.

Willis aceptó participar y grabó junto a coristas profesionales los primeros temas de la banda, incluyendo “San Francisco (You’ve Got Me)”, “In Hollywood (Everyone’s a Star)”, “Fire Island” y “Village People”, canciones que formaron parte del álbum debut titulado Village People.

El concepto del grupo se basó en personajes fácilmente identificables. Willis interpretaba al policía, mientras que los demás integrantes representaban figuras como el vaquero, el militar, el motoquero, el obrero y el nativo americano.

La imagen de la agrupación fue una representación exagerada de ciertos estereotipos masculinos de la época, una propuesta visual que también generó conversaciones sobre identidad y cultura popular durante los años setenta.

“Y.M.C.A.”, EL HIMNO QUE CRUZÓ GENERACIONES

Aunque Victor Willis permaneció poco más de dos años en la primera etapa de Village People, su influencia fue enorme. Durante ese periodo coescribió algunos de los mayores éxitos del grupo, entre ellos “Y.M.C.A.”, “In the Navy”, “Macho Man” y “Go West”.

“Y.M.C.A.” se convirtió en la canción más emblemática de la agrupación. Su melodía pegajosa, la letra sencilla y la famosa coreografía con movimientos de brazos formando las letras del título hicieron que la canción se instalara en fiestas, estadios y celebraciones alrededor del mundo.

Con el paso de los años, el tema apareció en numerosas películas y eventos masivos. También se volvió una pieza recurrente en actos públicos y campañas políticas en Estados Unidos, incluyendo eventos relacionados con el presidente Donald Trump.

Un dato curioso es que, pese a su enorme popularidad, la canción nació como una referencia a la organización juvenil YMCA, una institución conocida por ofrecer alojamiento y actividades comunitarias, especialmente para jóvenes.