$!Familiares de integrante del Grupo Fugitivo denuncian intento de extorsión: ‘Ya estoy harta de ustedes’

A una semana de la desaparición de cinco integrantes del grupo musical Grupo Fugitivo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, familiares de los jóvenes continúan su búsqueda en medio de la incertidumbre, sin confirmación oficial de su paradero, y ahora enfrentan una nueva preocupación: intentos de extorsión. Clara M. Lizcano, tía de José Francisco Morales Martínez, uno de los músicos desaparecidos, denunció públicamente a través de sus redes sociales que ha sido víctima de un intento de extorsión. Según su testimonio, recibió mensajes desde una cuenta que utiliza el nombre y la imagen de su sobrino, en los que se le exigía dinero a cambio de su presunta liberación.

FAMILIAR DE UNO DE LOS DESAPARECIDOS DE GRUPO FUGITIVO DENUNCIA INTENTOS DE EXTORSIÓN Lizcano compartió capturas de pantalla de los mensajes que comenzaron a llegarle desde el martes 27 de mayo. En ellos, el remitente se dirige a ella utilizando el apodo “Tiara”, solicitando ayuda de manera insistente con frases como: “Tiara ayúdame” “Tengo rato intentándome comunicar contigo” “Ayudanooos” “Nos están pidiendo demasiado dinero para soltarnos” “Tiaaa” “Necesito de tu ayudaaa” La familiar negó que su sobrino la llamara de ese modo, señalando que ese no era un apodo utilizado entre ellos. “Las personas cercanas saben cómo me decía él”, escribió en su perfil de Facebook. También aseguró que los mensajes incluían una llamada de audio perdida, pero que no fue posible verificar si provenía realmente de Morales Martínez.

“Desde el martes me están amenazando, extorsionando y mintiendo, solo jugando con mis sentimientos y queriendo que yo caiga... No jueguen con uno. Ya estoy harta de ustedes. Yo solo quiero encontrarlo, no andar jugando”, expresó Lizcano en una publicación fechada el 30 de mayo. En otra publicación, hizo un llamado directo a quienes pudieran tener información sobre los desaparecidos: “Por favor entréguenmelo vivo no tomaremos represarías en nadie, ni levantaremos denuncias en ningún lado, Solo pido que me lo entreguen vivo y a salvo... Tiéntense el corazón, estoy desesperada... Seguimos buscando a GRUPO FUGITIVO”, escribió.

SE CUMPLE UNA SEMANA SIN RASTRO DE LOS INTEGRANTES DE GRUPO FUGITIVO La desaparición ocurrió el pasado domingo 25 de mayo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ), ese día, los músicos fueron contratados para tocar en una supuesta presentación privada en la colonia Riberas del Río, en Reynosa. Alrededor de las 22:00 horas, abordaron una camioneta GMC negra con dirección al lugar del evento, sin que se supiera más de ellos desde ese momento. El grupo estaba conformado por: - José Francisco Morales Martínez, 23 años - Francisco Xavier Vázquez Osorio, 20 años - Víctor Manuel Garza Cervantes, 21 años - Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40 años - Livan Edyberto Solís de la Rosa, 27 años (mánager) El único integrante que no desapareció fue Carlos González, vocalista principal del grupo, quien no viajó con sus compañeros debido a un retraso. Según su relato, cuando llegó al punto de encuentro ya no encontró a nadie. REALIZAN EL HALLAZGO DE CINCO CUERPOS CALCINADOS; SIGUEN SIN SER IDENTIFICADOS Pocos días después de la desaparición, la FGJ de Tamaulipas informó sobre el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un predio cercano a la última ubicación conocida del grupo. Las autoridades señalaron que los restos podrían corresponder a los jóvenes desaparecidos, pero hasta el momento no se ha confirmado su identidad de forma oficial. Para avanzar en el proceso de identificación, elementos forenses tomaron muestras de ADN a los familiares de los músicos. Sin embargo, las familias han reiterado que, hasta ahora, no han recibido resultados concluyentes por parte de la fiscalía y mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.