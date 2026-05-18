¡Feliz día de la Chimoltrufia!... debe su nombre al día de la Expropiación Petrolera

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    ¡Feliz día de la Chimoltrufia!... debe su nombre al día de la Expropiación Petrolera
    Descubre por qué la Chimoltrufia debe su nombre al Día de la Expropiación Petrolera en México. Datos curiosos e historia de este ícono televisivo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre por qué el Día de La Chimoltrufia se celebra el 18 de marzo y cómo este famoso personaje de Chespirito terminó ligado a la Expropiación Petrolera en México

La cultura popular mexicana resguarda tesoros humorísticos inigualables, y entre ellos destaca María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija.

Este es el rimbombante nombre real de la Chimoltrufia, el entrañable personaje interpretado por Florinda Meza en el sketch de “Los Caquitos”.

Detrás de sus canciones desafinadas y su curioso andar, existe un vínculo directo con un pilar de la historia económica y política de México.

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EL ORIGEN DEL “DÍA DE LA CHIMOLTRUFIA”

El origen de su llamativa identidad no es casualidad del guion escrito por Roberto Gómez Bolaños. La genialidad de “Chespirito” consistió en otorgarle una fecha de nacimiento exacta: el 18 de marzo, día en que se conmemora la Expropiación Petrolera decretada en 1938.

El propio esposo de la protagonista, el célebre “Botija”, interpretado por Édgar Vivar, lo aclara en televisión al explicar que el suegro decidió bautizarla de esa manera tan patriótica.

La revelación de su nombre desataba risas debido al drástico contraste entre la solemnidad de la efeméride nacional y la accidentada vida de los protagonistas.

Del año de su nacimiento, ni hablar, ella contestaba con gran sinceridad. “Yo nací el 18 de marzo de mil novecientos... ¿qué te importa?”

“Yo como digo una cosa digo otra, porque es como todo, hay cosas que ni qué ¿tengo o no tengo razón?”, solía exclamar para justificar sus enredos verbales, alternándolo con su clásico “Para qué te digo que no si sí”. Esta frase refleja la contradicción de una mujer humilde y trabajadora cuyo nombre evoca la soberanía energética del país.

ANÉCDOTAS Y DETALLES DE UN ÍCONO ATEMPORAL

El impacto de este personaje superó las pantallas y se convirtió en un fenómeno social durante las últimas décadas del siglo pasado. Además de su origen petrolero, existen diversos datos curiosos que enriquecen su mitología dentro del universo televisivo y que sus seguidores recuerdan con nostalgia:

· Su apodo nace de la contracción de las palabras “chimuela” y “atrofiada”.

· La trama oficial ubica su lugar de nacimiento en Juchipila, Zacatecas, al igual que Florina Meza, quien la interpreta.

· Comparte pantalla con Doña Espotaverderona, su madre en la ficción.

La interpretación de Florinda Meza dotó al personaje de una humanidad que la blindó contra el olvido. A diferencia de otros roles de la comedia clásica que han sufrido la censura contemporánea, la defensora de las causas perdidas ha sobrevivido con éxito.

Su vigencia radica en que representaba el espíritu del barrio, mostrando una resiliencia inquebrantable frente a los enredos cotidianos y los intentos fallidos de su entorno por sobresalir.

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EL LEGADO DE LA CHIMOLTRUFIA

El legado de la Chimoltrufia permanece intacto en la memoria colectiva del público hispanohablante que celebra cada año su peculiar cumpleaños.

Asociar su identidad al petróleo mexicano como se hacía en antaño al poner el nombre según el calendario, no fue un chiste simple, sino un reflejo del ingenio para conectar la realidad nacional con el entretenimiento familiar.

Aquella mujer que defendía su dignidad a toda costa demuestra que el humor inteligente puede inmortalizar la historia nacional.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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