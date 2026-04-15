Dagna Mata acusa falta de pago tras protagonizar video de Christian Nodal

Parece que la fama no es bien recibida por todos, y para Dagna Mata ha sido así, ya que su nombre e imagen se popularizaron debido a que protagonizó, “sin saber”, el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal, lo que la llevó a ser criticada por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu. “Yo estoy bien... pero Ángela no lo creo”, dijo en entrevista para El Gordo y La Flaca, de Univision. “Han sido días muy difíciles. Han pasado muchas cosas que yo no me esperaba”, añadió desde su hogar en Madrid.

¿QUÉ PASÓ CON DAGNA MATA? Dagna incluso reveló que se ha enterado de cómo toda esta situación habría afectado a Ángela Aguilar, quien, solo un día antes del lanzamiento del clip, posaba con Christian Nodal para promocionar el tema que, al parecer, estaría dedicado a ella. “Supuestamente, a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, pues, está muy mal”, explicó la modelo.

En entrevista con el programa Hoy, de Televisa, la protagonista de Un Vals reclamó que no había recibido el pago adecuado. Aseguró además que desconocía que sería la protagonista del video. “Yo firmé un contrato como extra porque iba a salir un segundo, por lo que el pago que recibí no corresponde con el personaje que apareció al final”, dijo la mexicana al matutino.

En medio de esta situación, a Dagna también se le ha pedido que guarde silencio e, incluso, que firme un contrato para no publicar o declarar algo relacionado con el caso derivado de su trabajo. Para ella es algo serio y espera que no afecte su carrera en futuros proyectos, una trayectoria que le ha costado construir lejos de su país natal. (Con información de El Universal)

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