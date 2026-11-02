Inés Gómez Mont pide impugnar detención por ICE en Miami

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    Inés Gómez Mont pide impugnar detención por ICE en Miami
    La defensa de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont presentó un habeas corpus en Miami, Florida. REDES SOCALES

Abogados de la expresentadora de Ventaneando presentaron un habeas corpus con el fin de impugnar su arresto

La defensa de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont presentó un habeas corpus en Miami, Florida, un amparo en el que solicita revisar la legalidad de su detención con el fin de impugnar su arresto migratorio.

A través del habeas corpus, presentado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida el 31 de octubre, Gómez Mont pide al juez Jeffrey T. Kuntz, quién lleva su caso, que verifique si su detención fue legal, así como una moción de emergencia para que no sea trasladada a otro centro de detención. Actualmente, se encuentra en el Centro de Transición de Broward.

Sin embargo, el juez encargado del caso rechazó conceder esa medida de manera inmediata, por lo que la esposa de Álvarez Puga continúa retenida en el Broward Transitional Center en Pompano Beach, un suburbio de Miami, Florida.

Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU

JUEZ LE NIEGA RECURSO PARA TRASLADARLA A OTRO CENTRO

El recurso de habeas corpus que presentó es similar al que en su momento presentará su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser detenido el 24 de septiembre de 2025. Álvarez obtuvo así la libertad bajo fianza, aunque su proceso continúa y se le fijó una audiencia para este mes de noviembre.

El juez Kuntz ya aceptó a trámite el habeas presentado por la defensa de Gómez Mont y ordenó al ICE justificar el arresto de la exconductora mexicana a más tardar este miércoles 4 de noviembre, esto debido a que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas “porque aparentemente ya no cuenta con una visa o permiso para residir legalmente en Estados Unidos”.

En cambio, rechazó la otra solicitud de la defensa de impedir un eventual traslado de Gómez Mont a otro centro de detención, al explicar que no tiene jurisdicción para impedirlo en caso de que el Departamento de Justicia lo determine necesario.

Entre los alegatos de la defensa está que una de las hijas de Gómez Mont está en tratamiento médico y que un traslado de la detenida fuera de Miami sería perjudicial.

Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del ICE en Miami

DETENCIÓN DE INES GÓMEZ MONT

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La expresentadora de Ventaneando fue detenida tras permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta red de empresas mediante contratos relacionados con servicios de seguridad en centros penitenciarios federales por alrededor de 2 mil 950 millones de pesos.

Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades de ICE, aunque también enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvíos de recursos públicos.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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