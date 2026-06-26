$!FGR responde a denuncia de Antonia Andrade contra Sergio Andrade y abre vía legal internacional

La búsqueda de justicia emprendida por Antonia Andrade en contra de Sergio Andrade registró un avance relevante tras la respuesta de la Fiscalía General de la República a la solicitud presentada por la denunciante desde España, donde actualmente reside. El caso ha estado acompañado por una serie de llamados públicos, difusión en redes sociales y el respaldo de otras personas que han señalado haber sido víctimas del productor musical, lo que ha mantenido el asunto en el ámbito mediático y jurídico en México y el extranjero.

FGR RESPONDE A LLAMADO DE ANTONIA ANDRADE SOBRE CASO DE SERGIO ANDRADE El pasado 25 de junio, Antonia Andrade informó a través de sus historias de Instagram que la FGR había respondido a su solicitud, luego de varios días de insistencia y difusión pública. En su mensaje, la joven expresó: “Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles. Gracias a todos los demás por continuar difundiendo de la mejor medida posible”. De acuerdo con lo expresado por Andrade, la respuesta de la autoridad federal representa el inicio de nuevas etapas dentro del proceso legal, el cual involucra a instituciones de distintos países debido a la naturaleza transnacional de los hechos denunciados.

POSIBLE JURISDICCIÓN COMPARTIDA ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA En sus declaraciones, Antonia Andrade señaló que, debido a que los hechos denunciados podrían considerarse como “delitos continuados” con carácter transnacional, existe la posibilidad de que también intervenga el sistema judicial de España. “Dado que hay consideración de ‘delitos continuados’ transnacional por diferentes motivos, es posible que España pueda proceder también y tener jurisdicción a la vez”, explicó. Este planteamiento abre la posibilidad de una investigación paralela entre ambos países, considerando que los hechos habrían ocurrido en México mientras la denunciante reside actualmente en territorio español.

ANTONIA ANDRADE ENFRENTÓ DIFICULTADES PARA LLEVAR PROCESO CONTRA SERGIO ANDREADE Previo a la respuesta de la FGR, Antonia Andrade había señalado en redes sociales que presentó formalmente una denuncia contra Sergio Andrade, aunque enfrentó obstáculos para dar seguimiento al caso debido a la distancia geográfica y la falta de respuesta de instancias consulares y judiciales. En sus publicaciones, también indicó que el documento de denuncia no podía ser difundido públicamente por recomendación de las autoridades competentes. Asimismo, mencionó que el caso se encontraba en una etapa de transferencia internacional, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en México, mientras ella reside en el extranjero. GESTIONES ANTE AUTORIDADES MEXICANAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES Durante el proceso, Andrade afirmó haber realizado múltiples intentos de contacto con la FGR y con el Consulado de México en España, sin recibir una respuesta formal en etapas previas. También señaló la importancia de que el caso fuera analizado con apoyo de mecanismos internacionales, incluyendo la posible intervención de Interpol, debido a la naturaleza de las acusaciones y a los antecedentes mencionados en sus declaraciones públicas.

DENUNCIA DE ANTONIA CONTRA SERGIO ANDRADE GANA NOTORIEDAD TRAS EXPOSICIÓN EN REDES SOCIALES En semanas recientes, la denunciante ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con el caso, incluyendo imágenes actuales de Sergio Andrade, además de reiterar su llamado a la sociedad para mantener la atención sobre los señalamientos y no minimizar las denuncias de abuso. La difusión pública del caso ha sido acompañada por mensajes de apoyo de distintas personas, lo que ha contribuido a mantener el tema en circulación dentro de la conversación pública. La respuesta de la Fiscalía General de la República y la posibilidad de una jurisdicción compartida entre México y España colocan el caso en un escenario de coordinación internacional, en el que podrían intervenir distintas autoridades judiciales para dar seguimiento a la denuncia presentada por Antonia Andrade.

Publicidad

Temas

Denuncias Investigaciones

Localizaciones

España México

Organizaciones

FGR

