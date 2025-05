‘Él me dijo que no éramos nada’: Niega Gloria Trevi que Sergio Andrade fuera su novio

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Desaire’, película con sello saltillense, irá al Marché du Film en Cannes y compite en festival en Barcelona

“Primero tuve un novio, pero empecé a andar con ese muchacho a los 15 años. Luego se me atravesó este señor, que yo no podría llamar pareja porque me lo dijo así de claro: ‘Tú y yo no somos nada’. Entonces, cuando dicen ‘expareja de Gloria Trevi’, yo digo ‘¿cómo?’, si me dijo que él y yo no éramos nada”, afirmó.

Esta declaración ocurre en un momento delicado para la cantante. Aunque fue absuelta judicialmente de delitos como corrupción de menores y secuestro hace más de dos décadas, un nuevo proceso legal iniciado en Estados Unidos ha vuelto a poner su nombre en los titulares.

En 2022, dos mujeres presentaron una demanda en California en la que la acusan, junto a Sergio Andrade y María Raquenel Portillo (“Mary Boquitas”), de presuntos abusos cometidos cuando ellas eran menores de edad.