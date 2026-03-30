Reabren caso contra el clan Trevi-Andrade en Argentina; denuncian trata, explotación infantil y esclavitud

El proceso analiza acusaciones relacionadas con trata de personas , explotación infantil y posibles formas de esclavitud , lo que ha obligado a retomar la cooperación entre distintos países de América Latina. La investigación no había sido cerrada formalmente, pero su desarrollo quedó detenido por la falta de intercambio de información entre autoridades.

La justicia de Argentina reactivó el caso conocido como Trevi -Andrade , una causa que durante años permaneció sin avances significativos y que ahora vuelve a tomar relevancia tras la presentación de una nueva denuncia. El expediente, que involucra presuntos delitos de alto impacto, vuelve al centro del debate por su alcance internacional.

Entre las personas señaladas en el expediente figuran la cantante Gloria Trevi , su ex representante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo , conocida públicamente como “Mary Boquitas”. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas imputaciones, pero la reapertura abre la puerta a nuevas líneas de indagación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NUEVA DENUNCIA

El impulso reciente del caso se originó a partir de una denuncia presentada por una ciudadana argentina, lo que llevó a las autoridades a solicitar formalmente colaboración a México el pasado 23 de marzo. Este paso busca destrabar un proceso que durante años se vio limitado por la falta de coordinación entre jurisdicciones.

La causa tiene un carácter transnacional, con antecedentes en países como España, Chile y Brasil, lo que ha complicado su seguimiento. La solicitud enviada a la embajada mexicana pretende acceder a documentación clave, resoluciones judiciales y testimonios recabados previamente.

“Este tipo de investigaciones requieren cooperación efectiva entre países”, señalan reportes vinculados al caso. La intención es reconstruir el expediente con base en información que no pudo integrarse en su momento, lo que podría redefinir el rumbo de la investigación.

SEÑALAN POSIBLES IRREGULARIDADES EN PROCESOS PREVIOS

Uno de los aspectos que más atención genera en esta nueva etapa es la revisión de posibles irregularidades judiciales en procesos anteriores, particularmente en México. Entre los puntos bajo análisis destacan decisiones controvertidas y el manejo de testimonios considerados fundamentales.

También se investiga el tratamiento de los datos personales de las víctimas, así como posibles filtraciones durante audiencias civiles. Estos elementos podrían representar vulneraciones a derechos y afectar la validez de actuaciones previas dentro del caso.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, se cuestiona la actuación de autoridades judiciales que participaron en fallos anteriores. Este enfoque busca esclarecer si existieron omisiones o prácticas que limitaron el desarrollo adecuado de la investigación.

BUSCAN EVITAR VACÍOS LEGALES EN DELITOS GRAVES

La reactivación del caso ha sido impulsada por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata en Argentina, encabezado por Verónica Toller, quien ha subrayado la importancia de atender este tipo de denuncias desde una perspectiva regional.

El objetivo central es evitar que casos vinculados a delitos graves queden sin resolución debido a vacíos legales o a la falta de coordinación entre países. En ese sentido, la cooperación internacional se presenta como un elemento clave para avanzar en el proceso.

Por ahora, la causa se mantiene en una fase preliminar enfocada en la recopilación de información. No obstante, su reapertura marca un nuevo capítulo en un caso que, pese al paso del tiempo, continúa generando interés público y cuestionamientos sobre su desarrollo.