Fito Páez interrumpe su concierto, molesto por la seguridad del recinto [VIDEO]

Fito Páez arremetió contra la seguridad que estuvo a cargo de su más reciente concierto en las Islas Malvinas. Cuando el argentino cayó en la cuenta que las autoridades impedían que sus fans se pusieran de pie de sus asientos, lo que lo hizo usar el micrófono para hacer una petición; dejar de instar a la represión y el dominio de las masas.

El músico argentino se encuentra ofreciendo su “Sale el Sol Tour” y, este sábado, 3 de octubre, se presentó en las Islas Malvinas, al sur de la Patagonia argentina, donde lo esperaban alrededor de 80 mil personas, en el Estadio Polideportivo.

Páez se encontraba interpretando “Y dale energía a mi corazón”, a poco menos de completar la mitad de su recital, cuando decidió frenar el show, esto debido a la molestia que le produjo notar que la seguridad del recinto, la cual no es parte de su staff, solicitaba a sus fans que no se pusieran de pie para cantar y, en cambio, les instaban a permanecer sentados.

Para el argentino esto fue un sinónimo de represión innecesaria, por lo que pidió que se detuviesen.