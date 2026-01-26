Pide perdón Kanye West por declaraciones antisemitas y anuncia transmisión de sus conciertos en México por VIX

En medio de una nueva polémica pública por sus declaraciones, y a pocos días de presentarse en la Plaza de Toros México, se confirmó que ViX transmitirá de manera exclusiva y bajo demanda los conciertos de Kanye West programados para este fin de semana. El rapero y productor estadounidense se disculpó públicamente este lunes mediante una página publicitaria publicada en el Wall Street Journal, titulada “A quienes he herido”, en la que pidió perdón por sus comentarios antisemitas y los atribuyó a un episodio relacionado con su trastorno bipolar. “En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar: la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y nada excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos”, expresó el artista.

¿QUÉ DIJO KANYE WEST? En la carta, publicada a página completa en la edición impresa del diario estadounidense, West —quien en 2021 cambió legalmente su nombre a Ye— atribuyó sus comentarios antisemitas a un trastorno bipolar tipo 1, el cual, aseguró, está relacionado con una lesión cerebral sufrida en un accidente automovilístico hace 25 años. El artista explicó que a principios de 2025 atravesó un “episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoide e impulsivo”, el cual, según sus palabras, “destruyó” su vida. “A medida que la situación se volvió insostenible, hubo momentos en los que no quería estar aquí”, relató.

Me arrepiento y nada me excusa de lo que hice. No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos”.

Algunos seguidores en redes sociales recordaron que en ocasiones anteriores Ye había declarado no tener trastorno bipolar, sino haber sido diagnosticado con autismo, lo que generó dudas y debate en torno a su nuevo pronunciamiento. El intérprete agregó que su esposa, Bianca Censori, lo alentó a “finalmente buscar ayuda”, y aseguró haber encontrado “un nuevo punto de partida y equilibrio” gracias a un régimen de medicación, terapia, ejercicio y una vida más saludable.

¿DÓNDE VER EL CONCIERTO DE KANYE WEST EN STREAMING? Tras casi 20 años de ausencia en escenarios mexicanos, el regreso del rapero ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La transmisión exclusiva en streaming sorprendió a los fans que no lograron asistir de manera presencial. Cada concierto será único, por lo que será necesario adquirir la transmisión por separado o en paquete. El acceso individual tiene un costo de 434.24 pesos, mientras que el paquete para ambos días asciende a 607.92 pesos mexicanos.