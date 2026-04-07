Prohíben entrada a Kanye West y cae el Festival Wireless en Reino Unido

No todo resultó como esperaba Kanye West, ya que la polémica que comenzó hace unos días —con la salida de la marca de refrescos Pepsi del Festival Wireless en Reino Unido— terminó por afectar a fans, organizadores y al propio evento, que fue completamente cancelado tras la decisión del primer ministro de prohibirle la entrada al país. Este martes se confirmó que los organizadores cancelaron el evento al aire libre, que se realizaría durante tres días, como resultado de la prohibición de viaje. Asimismo, señalaron que quienes habían comprado entradas recibirán reembolsos. Ye había obtenido una autorización electrónica de viaje, la cual fue retirada con el argumento de que su presencia en el Reino Unido no sería “conducente al bien público”, informó la BBC, citando al Ministerio del Interior.

¿QUÉ PROVOCÓ KANYE WEST? Se esperaba que el rapero, quien cambió su nombre en 2021, ofreciera sus primeras presentaciones en el Reino Unido en más de una década, ante unos 150 mil asistentes durante tres noches, del 10 al 12 de julio, en el festival Wireless, en Finsbury Park, Londres. Hasta el momento, no se habían anunciado otros artistas del cartel. Los organizadores del evento habían estado bajo creciente presión de patrocinadores y políticos para cancelar los conciertos del rapero, quien ha recibido una condena generalizada por realizar comentarios antisemitas y expresar admiración por Adolf Hitler. El año pasado, Ye lanzó una canción titulada ‘Heil Hitler’ y promovió la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. El artista, de 48 años, se disculpó en enero mediante una carta publicada como anuncio de página completa en The Wall Street Journal.

Afirmó que su trastorno bipolar lo llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoide e impulsivo que destruyó mi vida”. Los patrocinadores de Wireless —Pepsi, Rockstar Energy y Diageo— se retiraron del festival desde que se anunció a Ye como cabeza de cartel.

INTENTÓ DISCULPARSE, EN VANO El primer ministro Keir Starmer calificó la contratación como “profundamente preocupante”, mientras que el secretario de Salud, Wes Streeting, manifestó el martes que Ye “absolutamente no” debería actuar en el festival. En un comunicado emitido antes de que se revocara su autorización de viaje, Ye indicó que “agradecería la oportunidad de reunirse en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escuchar”. “Sé que las palabras no bastan; tendré que demostrar el cambio con mis acciones”, expresó. “Si están dispuestos, aquí estoy”.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, había señalado que el grupo estaría dispuesto a reunirse con el músico si se retiraba del festival. La organizadora Festival Republic había respaldado a Ye. En un comunicado emitido el lunes, el director general Melvin Benn instó a la gente a ofrecer al artista “perdón y esperanza”.

REGRESO A ESCENARIOS Kanye West ha tenido pocas apariciones recientes en escenarios. El 30 de enero de este año se presentó ante una concurrida audiencia en la Plaza de Toros México, tras más de 15 años sin cantar para sus fans mexicanos.

Como momento especial, interpretó junto a su hija mayor, North West, el tema ‘Only One’. También incluyó canciones como ‘Piercing on My Hand’ y ‘Talking’. (Con información de AP y EFE)

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