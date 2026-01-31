Francis Buchholz, Led Zeppelin y Miguel Mateos

El pasado viernes 23 la familia de Francis Buhholz, bajista de una de las grandes bandas alemanas de heavy metal, Scorpions, de 1973 a 1992, anunció su fallecimiento el día anterior a los 71 años.

Buhholz, nacido en Hannover, Alemania Occidental, el 19 de febrero de 1954, fallecido a causa de cáncer según lo informó su familia a través de una publicación de Facebook, formó parte de grabaciones legendarias de los mejores momentos de la banda entre los años 70 y 90 y que incluyen clásicos como “The Zoo”; “No One Like You”; “Rock You Like A Hurricane”; “Still Loving You” y “Wind of Change”, entre otras, dejó la agrupación tras el lanzamiento del álbum “Crazy World” (1990) para luego de su salida dedicarse a la asesoría musical y regresar junto a sus compañeros Michael Schenker y Herman Rarebell con Temple of Rock. Descanse en paz.

Hablando de leyendas del heavy metal,HBO estrenó el fin de semana pasado el ganador al Mejor Documental Musical de los Premios de la Crítica (Critic´s Choice), “Becoming Led Zeppelin: Sus inicios” el cual, bajo la dirección del cineasta nominado al Emmy Bernard Macmahon, combina testimonios exclusivos de los miembros sobrevivientes de esta agrupación británica pionera del género así como material inédito de su baterista John Bonham, fallecido en el año 1980 que viene a ser un verdadero tesoro audiovisual para todo fanático de los autores de clásicos como “Whole Lotta Love” y “Stairway to Heaven”, entre muchos otros más.

Es así como a la magia del cuarteto formado por Robert Plant en la voz; Jimmy Page en la guitarra y como productor y el reciente octogenario John Paul Jones en el bajo, nos transporta a los años de sus inicios primero individuales y después como una agrupación que en tan solo un año, 1969, barrieron incluso con los Beatles, como parte del surgimiento del género del heavy metal y en cuyos archivo fílmico inclusive nuestro país forma parte puesto que se nos pone en contexto en el momento histórico del mundo desde el verano de 1968 (año de la matanza de Tlatelolco) hasta la grabación de su segundo álbum concebido, según Page, a manera cinematográfica.

Para terminar, en lo que la semana que recién concluyó en nuestro país dieron nota las ventas de boletos de boy bands como BTS o el ex-integrante de otra como One Direction, Harry Styles, con la llegada de enero del 2026 el músico argentino dio a conocer en ocasión del 40 aniversario de la salida de su icónico álbum “Solos en América” que el próximo 19 de marzo será el Auditorio Nacional de la CDMX el escenario en el que se podrá dar cita todo aquel perteneciente a la generación del “Rock en tu Idioma” de los 80 para entonar con el himnos como “Cuando Seas Grande” y otros éxitos de décadas posteriores. Boletos ya también a la venta.

