‘Frida Sofía sabe que la conozco y la quiero’, dice Silvia Pinal

Silvia Pinal fue captada en la fiesta de cumpleaños del productor de teatro Sergio Gabriel, en donde la prensa le cuestionó sobre si ha hablado con su nieta Frida Sofía, además si la cantante viajará a México para pasar la navidad con ella.

La actriz respondió: “Ah claro, no, no la he visto. Ni sé nada de ella”.

La mujer de 91 años aprovechó para mandar un emotivo mensaje a su nieta: “Ella sabe que cuenta conmigo porque sabe que la conozco y la quiero”.

Asimismo dejó en claro que pese a que no ha podido verla sabe lo que está pasando: “Frida sabe lo que hace y ella sabe conmigo lo que tiene”, comentó.

Por su parte contó a “Sale el Sol” que ella ya se encuentra preparada para recibir la navidad debido a que su casa ya colocó adornos e incluso tiene el vestido especial que estrenará el próximo 25 de diciembre.