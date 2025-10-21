¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’
COMPARTIR
Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, reveló en un reciente podcast que su abuela, Doña Alegría, le tomó dinero mientras él estaba en el reality show
En una charla amena en el podcast Cara a Cara, conducido por su tío Poncho, Aldo de Nigris relató entre risas que su abuela le “robó un dinerillo” mientras él participaba en La Casa de los Famosos México. La revelación, aunque presentada con humor, sorprendió a los seguidores de la familia De Nigris.
Poncho, con su característico estilo, reaccionó diciendo: “Le dije ‘no le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste’, pero ya la conocemos”. Aldo, por su parte, tomó la situación con filosofía: “Poquito, poquito, sí, pero no hay p*do. Ahí agarró... Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”.
TE PUEDE INTERESAR: Vuelve a ver a Juan Gabriel ‘en vivo’; esto debes saber sobre su Homenaje en el Auditorio Nacional
¿Un robo o una travesura familiar?
Aunque la palabra “robo” puede sonar fuerte, el tono en el que Aldo abordó la situación fue más cercano al de una travesura familiar que a una acusación seria. El exfutbolista aseguró que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor. Al contrario, aprovechó para destacar su cariño hacia su abuela a pesar de los altibajos en su relación.
“Sí me engancho a veces, me engancho más con Doña Alegría que con otras personas, pero ella fue la que me ayudó a disfrutar la casa. De verdad, porque llegué a la casa después del reality y aquí son los verdaderos put*zos”, comentó Aldo entre risas.
Doña Alegría: el alma de los De Nigris
Poncho de Nigris también defendió a su madre, destacando que Doña Alegría ha sabido aprovechar su nueva popularidad en redes sociales tras las constantes menciones y apariciones durante el reality. “Es a toda madre mi mamá. Le fue muy bien, muchas campañas, les dije ‘aprovechen’”, comentó el conductor e influencer.
Con su carácter fuerte y espontáneo, Doña Alegría se ha convertido en toda una figura dentro de la familia y, sin proponérselo, en un personaje querido por el público. Su forma directa de hablar y su participación constante en los contenidos de sus hijos la han vuelto parte del entretenimiento que ofrecen los De Nigris, siempre llenos de ocurrencias y momentos memorables.