¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’

Poncho, con su característico estilo, reaccionó diciendo: “Le dije ‘no le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste’, pero ya la conocemos”. Aldo, por su parte, tomó la situación con filosofía : “Poquito, poquito, sí, pero no hay p*do. Ahí agarró... Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”.

En una charla amena en el podcast Cara a Cara , conducido por su tío Poncho, Aldo de Nigris relató entre risas que su abuela le “robó un dinerillo” mientras él participaba en La Casa de los Famosos México . La revelación, aunque presentada con humor, sorprendió a los seguidores de la familia De Nigris .

¿Un robo o una travesura familiar?

Aunque la palabra “robo” puede sonar fuerte, el tono en el que Aldo abordó la situación fue más cercano al de una travesura familiar que a una acusación seria. El exfutbolista aseguró que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor. Al contrario, aprovechó para destacar su cariño hacia su abuela a pesar de los altibajos en su relación.

“Sí me engancho a veces, me engancho más con Doña Alegría que con otras personas, pero ella fue la que me ayudó a disfrutar la casa. De verdad, porque llegué a la casa después del reality y aquí son los verdaderos put*zos”, comentó Aldo entre risas.

Doña Alegría: el alma de los De Nigris

Poncho de Nigris también defendió a su madre, destacando que Doña Alegría ha sabido aprovechar su nueva popularidad en redes sociales tras las constantes menciones y apariciones durante el reality. “Es a toda madre mi mamá. Le fue muy bien, muchas campañas, les dije ‘aprovechen’”, comentó el conductor e influencer.

Con su carácter fuerte y espontáneo, Doña Alegría se ha convertido en toda una figura dentro de la familia y, sin proponérselo, en un personaje querido por el público. Su forma directa de hablar y su participación constante en los contenidos de sus hijos la han vuelto parte del entretenimiento que ofrecen los De Nigris, siempre llenos de ocurrencias y momentos memorables.