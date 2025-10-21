¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’

/ 21 octubre 2025
    ¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’
    Aldo tomó la situación con humor, asegurando que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor. FOTO: ALDO DE NIGRIS

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, reveló en un reciente podcast que su abuela, Doña Alegría, le tomó dinero mientras él estaba en el reality show

En una charla amena en el podcast Cara a Cara, conducido por su tío Poncho, Aldo de Nigris relató entre risas que su abuela le “robó un dinerillo” mientras él participaba en La Casa de los Famosos México. La revelación, aunque presentada con humor, sorprendió a los seguidores de la familia De Nigris.

Poncho, con su característico estilo, reaccionó diciendo: “Le dije ‘no le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste’, pero ya la conocemos”. Aldo, por su parte, tomó la situación con filosofía: “Poquito, poquito, sí, pero no hay p*do. Ahí agarró... Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”.

¿Un robo o una travesura familiar?

Aunque la palabra “robo” puede sonar fuerte, el tono en el que Aldo abordó la situación fue más cercano al de una travesura familiar que a una acusación seria. El exfutbolista aseguró que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor. Al contrario, aprovechó para destacar su cariño hacia su abuela a pesar de los altibajos en su relación.

“Sí me engancho a veces, me engancho más con Doña Alegría que con otras personas, pero ella fue la que me ayudó a disfrutar la casa. De verdad, porque llegué a la casa después del reality y aquí son los verdaderos put*zos, comentó Aldo entre risas.

Doña Alegría: el alma de los De Nigris

Poncho de Nigris también defendió a su madre, destacando que Doña Alegría ha sabido aprovechar su nueva popularidad en redes sociales tras las constantes menciones y apariciones durante el reality. “Es a toda madre mi mamá. Le fue muy bien, muchas campañas, les dije ‘aprovechen’”, comentó el conductor e influencer.

Con su carácter fuerte y espontáneo, Doña Alegría se ha convertido en toda una figura dentro de la familia y, sin proponérselo, en un personaje querido por el público. Su forma directa de hablar y su participación constante en los contenidos de sus hijos la han vuelto parte del entretenimiento que ofrecen los De Nigris, siempre llenos de ocurrencias y momentos memorables.

Temas


Televisión
Espectáculos
Reality Show

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

COMENTARIOS

