Gael y Ludwika, 30 años después

Dentro del género de las telenovelas, fue hace justo tres décadas en el año de 1992 cuando Gael García Bernal y Ludwika Paleta fueron la pareja protagónica infantil de la telenovela “El abuelo y yo”.

Esta producción de Pedro Damián dio la bienvenida a la pantalla chica a un joven actor que con la llegada del nuevo milenio se iba a olvidar cuando menos de momento de la televisión por debutar con la puerta grande en la pantalla grande al protagonizar dos clásicos contemporáneos del cine como “Amores perros” (Alejandro González Iñarritu, 2000) e “Y tu mamá también” (Alfonso Cuarón, 2001), y a darle un segundo éxito consecutivo a otra joven actriz tras debutar en 1989 como parte del elenco de otra telenovela infantil como lo fue “Carrusel”, y que aunque inició por su parte el nuevo milenio como exitosa actriz juvenil del género en proyectos como “Amigas y rivales” (2001), el cine no tardó en adoptarla en éxitos comerciales como “Corazón de melón” (Luis Vélez, 2003) o “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” (Manolo Caro, 2013).

Pues conmemorando este trigésimo aniversario de “El abuelo y yo”, Gael y Ludwika coinciden ahora por separado en las pantallas de streaming, el primero con una actuación especial pero muy significativa para la trama de la serie postapocalíptica “Station Eleven”, disponible en HBO Max, y Ludwika en la segunda temporada de la serie iniciada con mucho éxito en enero del año pasado por Netflix bajo el título de “Madre solo hay dos”, la cual por haberse mantenido por casi un mes después de su estreno el 24 de diciembre entre las 10 producciones más populares de esta plataforma ya se le dio luz verde a la grabación de una tercera temporada esta próxima primavera.

Aunque Gael no aparece como protagonista principal de “Station Eleven” como si sucedió con su primer trabajo de alto perfil para plataformas y que le diera a ganar un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical del 2016 por su desempeño en “Mozart in the Jungle”, de Amazon Prime, su personaje de un histrión teatral de nombre Arthur Leander que se desploma muerto en el primer episodio de la serie víctima de un virus que propicia una pandemia mucho más viral y mortífera de la que vivimos en la actualidad es de mucha importancia para la vida posterior de la futura heroína de la historia de nombre Kirsten Raymonde (Mackenzie Davis, actriz de “Blade Runner 2049” y “Terminator: Destino Oscuro”, entre otras más.

Ludwika, por su cuenta, no dejó de lleno como Gael el género de las telenovelas, puesto que desde inicios de este nuevo milenio tuvo una buena continuidad primero como actriz juvenil de éxitos como “Amigas y rivales” (2001) y después como protagonista de otro éxito de la cadena Telemundo en el rubro de narco-series como “La Querida del Centauro” (2016-2017), al lado del primer actor coahuilense Humberto Zurita, teniendo la oportunidad hasta el año pasado con su papel de Ana, la madre trabajadora de “Madre solo hay dos” de ser protagonista de un proyecto, en su caso de manufactura mexicana, con una aceptación suficiente para tener una vida, por lo pronto, de tres temporadas de duración.

Muchas felicidades a Gael y a Ludwika por este aniversario y que vengan muchos éxitos más.

Cometarios a: sopeoperas@yahoo.com