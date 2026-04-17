Galilea Montijo desmiente audio viral y niega salida de México

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 17 abril 2026
    Galilea Montijo desmiente audio viral y niega salida de México
    Versión. La conductora afirmó que continuará con sus proyectos en televisión y negó estar ‘asqueada’ del país. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Galilea Montijo

Organizaciones


Televisa

La conductora asegura que el material difundido fue creado con inteligencia artificial y confirma que seguirá trabajando en el país

Si no es un rumor sobre su vida amorosa, sus ingresos económicos, cirugías estéticas o acusaciones de ser santera, son otros temas los que le inventan a la conductora Galilea Montijo. Ahora surgió un audio en el que supuestamente se le escucha decir que está “cansada” de vivir en México y que se mudaría, hecho que la estrella de Televisa aseguró es falso, al tratarse de un audio hecho con inteligencia artificial.

La noticia cobró notoriedad debido a que también en el audio se le escuchaba decir que su contrato con la televisora terminaba en agosto; sin embargo, la tapatía habló con la prensa a su llegada a un evento y desmintió este nuevo rumor.

“Escuché que salió un ‘audio’, que nuevamente les digo, es IA (inteligencia artificial), porque déjenme decirle al que lo hizo: desgraciadamente lo tengo que desmentir, porque mi contrato todavía no termina; no termina este año, sino hasta diciembre”, dijo la conductora del programa ‘Hoy’.

¿QUÉ HIZO GALILEA MONTIJO?

La también conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que no es la primera vez que es víctima de este tipo de mentiras y se dijo preocupada por lo que pudiera pasarle al público en general, no solo a personas que se dedican al entretenimiento.

“Amo mi país, ustedes me conocen. He trabajado aquí por más de 30 años, aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos. ¿Por qué me tendría que ir?”, expresó la también conductora de ‘Netas Divinas’.

Entre bromas y risas, la tapatía comentó que si la enviaran a trabajar fuera de México con gastos pagados, eso sería diferente. “Si me mandan a un lugar, que me manden con todo y pago mensual para mis comidas y la renta”, explicó.

NO SE VA, NO SE VA

Y ante la insistencia de los medios sobre si se iría a otro país, como España —de donde es originario su novio y con quien había mencionado invertir en un restaurante de comida mexicana—, aseguró que sí podría hacerlo.

Una cosa es decir ‘estoy asqueada de mi país’, que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/show/final-feliz-aseguran-que-ana-barbara-se-reconcilio-con-su-esposo-tras-escandalo-y-viven-juntos-LL20096386

En diciembre de 2025, Galilea Montijo visitó Saltillo para la inauguración de un restaurante, donde platicó con VMÁS que planeaba continuar en México con proyectos como ‘La Casa de los Famosos’, donde es conductora, y el programa ‘Hoy’, en el que ahora participará en el mini reality ‘Hoy Soy El Chef’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Galilea Montijo

Organizaciones


Televisa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
true

AICM: AMLO lo dejó hecho una calamidad

Documentos filtrados por Guacamaya exponen que miles de elementos militares fueron identificados con posibles nexos criminales, lo que encendió alertas sobre seguridad nacional.

Infiltrados... Sedena identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales en sexenio de Peña Nieto, según Guacamaya Leaks
El menor de ocho años está desaparecido tras presuntamente haber sufrido junto a sus abuelos el robo del tractocamión en el que viajaban

Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL
La Beca ‘Rita Cetina’ informó que comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la incorporación de familias de estudiantes de primaria del 18 de mayo al 31 de julio.

Registraste a tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina de primaria, a partir del 18 de mayo entregarán tarjetas
La Pensión del Bienestar ajustará fechas de pago en mayo por cierre de bancos el 1 de mayo; autoridades aseguran que no hay retrasos ni recortes.

Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?
Belinda y Los Ángeles Azules presentan “Por ella”, tema oficial rumbo al Mundial 2026 que mezcla cumbia y pop con identidad mexicana.

Ya hay canción del Mundial 2026... Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente ‘Por ella’

Carlos Flores y Víctor Vizcarra han sido piezas clave en la consolidación de En el Dugout de los Saraperos, el espacio que fortaleció la conexión entre la Nave Verde y su afición.

¿Qué es ‘En el Dugout’? El éxito del proyecto detrás de la nueva conexión entre Saltillo y los Saraperos