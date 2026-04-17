Galilea Montijo desmiente audio viral y niega salida de México

Si no es un rumor sobre su vida amorosa, sus ingresos económicos, cirugías estéticas o acusaciones de ser santera, son otros temas los que le inventan a la conductora Galilea Montijo. Ahora surgió un audio en el que supuestamente se le escucha decir que está “cansada” de vivir en México y que se mudaría, hecho que la estrella de Televisa aseguró es falso, al tratarse de un audio hecho con inteligencia artificial. La noticia cobró notoriedad debido a que también en el audio se le escuchaba decir que su contrato con la televisora terminaba en agosto; sin embargo, la tapatía habló con la prensa a su llegada a un evento y desmintió este nuevo rumor. “Escuché que salió un ‘audio’, que nuevamente les digo, es IA (inteligencia artificial), porque déjenme decirle al que lo hizo: desgraciadamente lo tengo que desmentir, porque mi contrato todavía no termina; no termina este año, sino hasta diciembre”, dijo la conductora del programa ‘Hoy’.

¿QUÉ HIZO GALILEA MONTIJO? La también conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que no es la primera vez que es víctima de este tipo de mentiras y se dijo preocupada por lo que pudiera pasarle al público en general, no solo a personas que se dedican al entretenimiento. “Amo mi país, ustedes me conocen. He trabajado aquí por más de 30 años, aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos. ¿Por qué me tendría que ir?”, expresó la también conductora de ‘Netas Divinas’. Entre bromas y risas, la tapatía comentó que si la enviaran a trabajar fuera de México con gastos pagados, eso sería diferente. “Si me mandan a un lugar, que me manden con todo y pago mensual para mis comidas y la renta”, explicó.

NO SE VA, NO SE VA Y ante la insistencia de los medios sobre si se iría a otro país, como España —de donde es originario su novio y con quien había mencionado invertir en un restaurante de comida mexicana—, aseguró que sí podría hacerlo. “Una cosa es decir ‘estoy asqueada de mi país’, que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país”, expresó.

En diciembre de 2025, Galilea Montijo visitó Saltillo para la inauguración de un restaurante, donde platicó con VMÁS que planeaba continuar en México con proyectos como ‘La Casa de los Famosos’, donde es conductora, y el programa ‘Hoy’, en el que ahora participará en el mini reality ‘Hoy Soy El Chef’.

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